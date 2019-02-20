爸媽稱呼不會變雙親1、雙親2！行政院同婚專法懶人包：別相信謠言

▲行政院推闢謠懶人包。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

備受關注的同性婚姻政院版本草案預計21日要送出行政院會，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。行政院晚間同步推出闢謠懶人包，內容強調同婚合法不會讓爸媽變成雙親一、雙親二。

自去年公投後，同婚以「專法」進行已經成為定案，挺同、反同派癥結點剩下法案名稱，反同團體堅決同性間不得使用「婚姻」兩字，挺同派則強力爭取法案一定要有婚姻入名。爭論多時的同婚草案，政院版本草案名稱20日晚間終於出爐，選擇以中性的《司法院釋字第748號解釋施行法》為名送往院會通過，下一步就是送往立法院審議。

政院版同婚草案《司法院釋字第748號解釋施行法》中，同性伴侶可以準用《民法》婚姻章規定結婚，也可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。

行政院晚間同步推出「闢謠懶人包」，除了解釋法案名稱外，也針對多項反同團體間的謠言澄清，懶人包中強調，「多P、亂倫、雜交」等行為不會因為專法而合法化，愛滋病也不會因為同婚合法化而變多，爸爸媽媽的稱呼也絕對不會因為專法通過變成「雙親一、雙親二」。