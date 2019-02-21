「同婚專法」大量準用民法婚姻規定　幸福盟：不接受





▲反同團體抗議。（資料圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

同性婚姻政院版本草案20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，沒有「婚姻」或「伴侶」等字眼，希望避開挺同、反同的地雷。然而草案內容指出，同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用，引來反同方「下一代幸福聯盟」批評，「魔鬼藏在細節裡」。

自去年公投後，同婚以「專法」進行已經成為定案，挺同、反同派癥結點剩下法案名稱，反同團體堅決同性間不得使用「婚姻」兩字，挺同派則強力爭取法案一定要有婚姻入名。爭論多時的同婚草案，政院版本草案名稱20日晚間終於出爐，選擇以中性的《司法院釋字第748號解釋施行法》為名在21日行政院院會通過，並送請立法院審議。

▲同志大遊行。（圖／記者錢玉紘攝）

政院版同婚草案中，同性伴侶可以準用《民法》婚姻章規定結婚，也可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。該草案21日在行政院會通過後將送往立法院進行審議程序。據了解，行政院長蘇貞昌雖然支持婚姻平權，但黨內考量社會對同婚反彈聲浪，將不會以黨紀約束綠委。

針對《司法院釋字第748號解釋施行法》，發起第12案「立專法保障同志權益」公投的下一代幸福盟21日在臉書上表示，行政院要提出的「同婚」法案，名稱叫做《司法院釋字第748號解釋施行法》，專法的名稱表面上雖無「同性婚姻」，但魔鬼出在細節裡。

幸福盟說，根據媒體報導，這部同婚專法的內容，大量「準用」民法婚姻的規定，不僅開放同性婚姻，連大法官748解釋沒碰觸的兒童收養爭議，行政院版的同婚草案也開放了。對於政院版草案的內容，幸福盟不能接受！這已經違反愛家公投所背負的700多萬民意！台灣主流民意是「婚姻限於一男一女」、「婚姻以外其他形式保障同性永久共同生活」，政府不應用任何手段模糊一男一女婚姻定義！