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影／同婚草案出爐！蘇貞昌暖喊：無論你是異性或同性 我們都是同一國的

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 記者蔣婕妤／台北報導

備受關注的同性婚姻政院版本草案預計21日要送出行政院會，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。行政院長蘇貞昌晚間也在臉書發文，強調台灣要走向一個相互尊重，彼此友善的國家。

蘇貞昌表示，人類社會是不斷進步的，以前窮人、女人、黑人都曾經被歧視，連投票權都沒有，現在都已經獲得尊重，人人平等。他強調，「過去我們一直以為性傾向只有異性相吸，誤以為同性一定相斥，我們不了解同性戀，因為不瞭解而害怕，因為害怕而排斥，連我自己小的時候都曾經這樣。現在醫學證明，同性戀是天生的，是自然的，不是疾病，不會傳染，也不可能因為教導而使異性戀者變成同性戀，更不可能因為治療，而使同性戀者變成異性戀。」

蘇貞昌指出，「行政院作為全國最高行政機關，必須依法行政，必須尊重公投結果，更必須遵守等同憲法效力的大法官會議解釋，就是因為尊重公投結果，所以我們不修民法，民法婚姻夫妻之規定完整不動」。

針對專法名稱，蘇貞昌解釋，大法官會議第748號解釋已明白表示必須「使相同性別兩人」獲得「婚姻自由之平等保護」，所以，行政院在將提出的專法草案中平等保護同性之婚姻自由，又鑒於這段期間社會各方對於專法的名稱各有堅持，多所爭議，整個社會實在不必多費力氣於此，既然大家都必須遵守大法官會議的解釋，行政院將提出之專法的名稱就叫「司法院釋字第748號解釋施行法」，送請立法院審議。

蘇貞昌強調，要讓國人同胞瞭解，依據大法官會議解釋，行政院如果不提專法，立法院如果不在5/24日前立法通過，同性伴侶就可依現行民法規定逕為婚姻之登記，因此，懇請立法院能儘速通過，完成立法。

蘇貞昌表示，「我也要跟全國同胞說，無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，我由衷的期待大家，包容的接受不同，和善的對待彼此，使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家。」

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關鍵字：同婚,同性婚姻,專法,同婚雙法,蘇貞昌

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