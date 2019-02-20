快訊／同婚專法草案出爐！「同性可結婚、繼承、繼親收養」

記者蔣婕妤／台北報導

備受關注的同性婚姻政院版本草案預計21日要送出行政院會，挺同、反同兩派爭執的法案名稱有無「婚姻」兩字，結果20日出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。

▲大法官釋憲同志有結婚權利。（圖／記者季相儒攝）

公投案所通過的同婚專法，二月底前是公投法所規定的時間點，因此行政部門需在此之前完成配套草案，行政院發言人Kolas Yotaka說，依法去年底公投投票通過後，行政院應研擬相關法律於3月1日前送交立法院審議，為求謹慎，法案預計要在21日通過行政院會。

總統蔡英文20日上午在總統府發表迴廊談話時提及，同婚議題現在已經到了解決問題的時刻，相信行政院會秉持大法官釋憲及公投結果，做出最好最有智慧的決定。針對同婚法案的處理進程，行政院副院長陳其邁出席民進黨中常會前也指出，法務部對草案條文做最後文字修訂後，下午會送到行政院，晚間7點半將向所有黨籍立委報告。

自去年公投後，同婚以「專法」進行已經成為定案，挺同、反同派癥結點剩下法案名稱，反同團體堅決同性間不得使用「婚姻」兩字，挺同派則強力爭取法案一定要有婚姻入名。爭論多時的同婚草案，政院版本草案名稱20日晚間終於出爐，選擇以中性的為名送往院會通過，下一步就是送往立法院。

政院版同婚草案《司法院釋字第748號解釋施行法》中，同性伴侶可以準用《民法》婚姻章規定結婚，也可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。

該草案21日在行政院會通過後將送往立法院進行審議程序，據了解，行政院長蘇貞昌雖然支持婚姻平權，但黨內考量社會對同婚反彈聲浪，將不會以黨紀約束綠委。