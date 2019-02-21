行政院會通過同婚專法　明訂5月24日施行

▲同婚專法草案送出行政院。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

同婚專法草案《司法院釋字第748號解釋施行法》今送出行政院會。全案共27條條文，訂定未滿十八歲者不適用本法，若要收養子女，準用《民法》相關規定，另還詳述繼承等條文，明訂本法將在5月24日施行。

據轉述，行政院長蘇貞昌21日院會時表示，雖預期外界對同婚專法仍有爭議，但仍期待同志朋友們能多等一下，法案已先從無到有，現在已經看到那束光，有一天一定會很光明，「進步是一步步，不可能一步到位或一次就能夠完成。」

同時，蘇貞昌也向反同團體喊話，希望社會多留一些空間，給人空間就是給自己空間，讓大家都能真的包容地接受不同、和善對待彼此。

根據草案內容，需滿十八歲者才可成立婚姻關係，未成年人需得法定代理人同意。結婚、離婚申請及收養皆同《民法》，而在婚姻關係中所生的爭議，為家事事件，適用《家事事件法》有關規定。

另外，草案也指出，任何人或團體依法享有宗教自由及其他自由權利，不因本法施行而受影響，仍得依法行使該等權利。

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