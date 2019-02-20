▲2018年同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

行政院20日定調同婚專法名稱為《司法院釋字第748號解釋施行法》，相關草案條例也已經出爐。對此，挺同團體表示，這是台灣法制史上前所未有的作法，也理解到反方是如何扭曲大法官解釋與公投結果，「用相當粗魯的手法，對政府及個別立法委員施壓」。

挺同團體表示，行政院沒有採用反同方建議的「同性伴侶法」或「同性共同生活法」，顯示了行政院努力想要提出一部符合「釋字748號的法案」，來保障同志的婚姻自由；婚姻平權大平台在公投選後這幾個月內，陸續多次拜訪與聯繫了81間立委辦公室，除了向委員傳達我們對於法案的訴求，也從這經驗中，深刻理解到「反方是如何扭曲大法官解釋與公投結果，用相當粗魯的手法，對政府及個別立法委員施壓」。

挺同團體指出，反同方所引發的社會壓力，其實嚴重扭曲了公投結果與釋字748號解釋，選前中選會要求反同公投提案人曾獻瑩補正主文時，提案人在補正理由書中同意公投要符合釋字748之婚姻自由平等保護，但選後又扭曲詮釋大法官釋字748號解釋、硬凹為「同性共同生活法」，這在在顯示了反同團體不只是背信忘義，更是不尊重台灣民主憲政的基礎。

挺同團體認為，無論是「同性伴侶法」或「同性共同生活法」，都不可能符合釋字748號的大法官解釋；台灣的同志家庭面對長期以來的制度性排除，過去產生了相當多的悲劇故事，在公投的過程中，各種負面的錯誤訊息也傷害同志社群至深，甚至也有年輕的同志朋友結束自己的生命。

挺同團體強調，接下來的三個月，將會是婚姻平權十分重要的一個階段，我們將會集結眾人之力，期待能爭取最大的社會支持，也期盼立法院中的委員們，能夠理解同志家庭卑微的請求，通過能夠符合釋字748號之「婚姻自由平等保護」的法案，協助台灣社會走過公投期間對於家庭、朋友間的各種撕裂與傷害，同時保護台灣的憲政體制。

挺同團體呼籲，在今年5月24日之後，台灣社會將出現同性配偶合法結婚，也會有更多的同志家庭，我們也呼籲同志社群，與我們共同持續努力向社會大眾進行對話，認識與尊重多元家庭，同時也希望讓更多社會各界的朋友們了解，我們都生活在同一個國家，未來，盼望更多人能理解，人人都需要家庭生活的法律保障，同志也一樣。

▲2018年同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

看了這則新聞的人也看了...

► 同婚專法草案出爐！「同性可結婚、繼承、繼親收養」

► 同婚草案出爐！蘇貞昌：台灣要走向相互尊重、彼此友善的國家

► 爸媽不會變雙親1、2！政院推同婚專法懶人包：別相信謠言

► 同婚專法名稱敲定！ 挺同團體：反方用相當粗魯的手法對政府施壓