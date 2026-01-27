寶特瓶怎麼回收？環保局點名「1步驟」一堆人做錯　最高罰6000元

▲回收寶特瓶時，不需將瓶蓋、包裝紙丟棄。（示意圖／photoAC）

你丟對寶特瓶了嗎？不少民眾回收時習慣把瓶蓋丟掉，卻不知道這個小動作，可能對環境造成長遠影響。雲林縣環保局就點出回收寶特瓶的4個步驟，提醒民眾應將瓶蓋栓回去再丟回收。另外，如未做好垃圾、回收分類，違者恐挨罰新台幣1200至6000元。

雲林縣環保局曾指出，回收處理過程中，發現大部分寶特瓶都沒有瓶蓋，而瓶蓋如果未正確回收，可能長久遺留在世界某個角落變成百年垃圾，甚至進到海鳥、海洋生物的肚子。

至於寶特瓶該如何正確回收呢？雲林縣環保局解答，首先要把殘留物倒掉，接著進行簡單沖洗再壓縮體積（壓扁），最後將瓶蓋栓回後再回收。

環保團體「RE-THINK 重新思考」也曾在臉書撰文道，因為寶特瓶的瓶蓋（PP材質）、瓶身（PET材質）是不同材質，過去有說法是將瓶蓋、瓶身、包裝紙全部分開回收，而根據統計，每年約有一半的回收寶特瓶上沒有瓶蓋，但這些瓶蓋可能離開垃圾處理系統，進一步影響環境。

「RE-THINK 重新思考」表示，普遍寶特瓶回收業者，會在粉碎後使用「水分離」區分不同材質的瓶蓋和瓶身，進入水中後，密度較大的瓶身會下沉，密度較小的瓶蓋則會漂浮，如此一來就能各自分類回收了。

「RE-THINK 重新思考」強調，把寶特瓶的瓶蓋蓋好，回收率才會更高，而寶特瓶的包裝紙，是為了方便回收業者辨識，因此不需要特別移除，「當然，最好最好的方法，還是避免使用寶特瓶啦！」

根據《廢棄物清理法》，如未依規定棄置垃圾，將處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。