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影／護航韓國瑜撇清選總統　陳文茜：每天都問這題才會被攻擊　

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記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市二月份觀光大使陳文茜南下高雄，陪同韓國瑜召開醫療觀光記者會，不過媒體焦點大都還是放在韓國瑜選總統這件事上頭，陳文茜出面擋駕回答：「每天都在問韓國瑜要不要選總統，這使得高雄每天都變成被別人攻擊的對象，很難做事」，隨後陳文茜還把國內知名換肝權威陳肇隆醫師拖下來，表示陳肇隆是一個很好的總統候選人。

▲陳文茜護航韓國瑜撇總統話題，呼籲各方協助讓市長好做事 。（圖／記者賴君欣攝）

▲陳文茜護航韓國瑜撇總統話題，呼籲各方協助讓市長好做事 。（圖／記者賴君欣攝）

就在高雄推行觀光醫療記者會後，韓國瑜跟陳文茜一同接受媒體詢問，第一個問題就是被問到「市長跟院長搭配選總統，怎麼樣」，陳文茜聽完後停頓了2秒左右後開口：「我就知道你是來問這個問題，每個人都知道，所以他們就叫我站中間，沒有要回答你的問題，知道嗎」，當場讓大家都笑了。

不過，陳文茜還是回答了這個問題，他表示未來不管是什麼，「高雄人應該重新擁有它的機會」，這也是韓市長對高雄市仁的承諾，隨後陳文茜也說自己剛剛看到了陳肇隆，叫他去當總統真得也很可惜，因為就有很多人無法被救治，但是陳肇隆相當認真，所以讓陳文茜覺得是非常好的候選人。

▲陳文茜護航韓國瑜撇總統話題，呼籲各方協助讓市長好做事 。（圖／記者賴君欣攝）

▲陳文茜護航韓國瑜撇總統話題，呼籲各方協助讓市長好做事 。（圖／記者賴君欣攝）

但是話鋒一轉，陳文茜又補充：「每天都在問韓國瑜要不要選總統，這使得高雄每天都變成被別人攻擊的對象，很難做事，所以高雄可以比較好做事，得要有各方幫忙，會對韓市長幫忙更大」，而站在一旁的韓國瑜聽完這一段話後，也若表示同意的點了一下頭。

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關鍵字：韓國瑜,總統,陳文茜,醫療觀光, 陳肇隆,換肝

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