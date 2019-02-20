影／父搭機回台見愛女最後一面　謝政鵬心碎發文哀悼：說好要等我...

▲ 張女和謝政鵬感情甜蜜，經常曬出甜蜜照 。（圖／翻攝自臉書）

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

文化大學19日下午一名運動與健康促進學系二年級的張姓女學生過馬路時，在格致路、愛富二街口遭到公車輾斃。據了解，張女是網球國手謝政鵬的女友，事發當下他人在法國比賽，接獲消息後他難過的在網路上寫下「老天爺接二連三從我身邊奪走重要的人」、「明明說好要等我」。而檢方20日上午進行相驗，張女父親一早也搭乘飛機趕回台灣見愛女最後一面，對於愛女的死亡，他悲傷到不願多言。

▲張女父親到醫院見女兒最後一面。（圖／記者黃傑克攝）

警方調查，張女19日下午4時52分下課後步出學校準備過馬路，卻意外遭到右轉的公車撞上，整個人被捲進車底輾斷腿，雖然救護人員緊急將她救出送醫，但仍因頭部及胸部傷勢太過嚴重宣告不治。

張女的男友謝政鵬目前在法國比賽，他接獲消息後接連在網上難過發文表示，老天爺接二連三從他身邊奪走重要的人，這玩笑會不會太大；另外，在台灣時間20日凌晨3時許，他又發出一張疑似是張女口紅的照片，並寫道「依然有你淡淡的味道，明明說好等我週末回去怎麼能說走就走」顯見張女之死讓他無法接受。

▲▼謝政鵬對女友之死難過發文。（圖／翻攝謝政鵬IG）

檢方20日上午到醫院進行相驗，張女父親一早也搭乘飛機趕回台灣見愛女最後一面，對於記者訪問，他僅短暫表示「昨天事發人在飛機上，今天到醫院跟檢察官相驗。」其餘的不願多談；而肇事司機所屬的大都會客運也有派人前往醫院致意，但對於案情公司也是閉口不談。目前確切的肇事原因，還有待檢警進一步調查釐清。

▲▼ 張女和謝政鵬感情甜蜜，經常在網路曬出甜蜜閃照 。（圖／翻攝自臉書）

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