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500隻羊咩咩見證幸福　年輕酪農與女友攜手走進禮堂

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▲楊仁豪與女友選擇在自家羊場拍婚紗。（圖／楊仁豪提供）

▲楊仁豪與女友選擇在自家羊場拍婚紗。（圖／楊仁豪提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化31歲資管畢業的楊仁豪，因為看到家中經營的乳羊場不斷的賠錢，7年前回家協助經營，如今因羊乳品質好，直送到北部百貨公司超市，也打出自家品牌「羊舍」，在羊乳界已經累積好口碑，24日他將與陪伴他創業4年的女友潘兆蕙舉行婚禮，兩人也在自家羊舍拍婚紗照po上臉書引起轟動。

楊仁豪家的「羊舍」，已經有30多年的歷史，位在中彰快官道路附近，目前有500頭羊，有2/3頭羊都用來生產羊奶，也是彰化市養羊數最多的酪農，楊仁豪說，當完兵後看到父母因為養羊已經賠了將近2百萬，經濟每況愈下，擔憂撐不下去，毅然決然放棄資管相關工作，回家幫忙。

請繼續往下閱讀...

▲楊仁豪與女友選擇在自家羊場拍婚紗。（圖／楊仁豪提供）

楊仁豪說，台灣的羊奶市場，多年來被大品牌壟斷，加上少子化，價格遠遠比牛奶高出一倍，市場非常有限，況且彰化還有其他羊奶場競爭，能獲得消費民眾的認可相當有限，父母親傳統的做法都將羊奶交給大廠，能獲得的利潤低，又還得自負盈虧，不賣又不行，政府也沒有積極輔導，若要自產自銷又考量到配送運送成本，讓家中兩老只能在唉聲嘆氣中做一天是一天。

▲楊仁豪與女友選擇在自家羊場拍婚紗。（圖／楊仁豪提供）

楊仁豪改變傳統芻育方式，提供羊隻飼料玉米、進口苜蓿草、以及盤古拉草讓羊隻反芻快吸收好，因此喝羊奶製品著重在吸收「乳脂肪」中的蛋白質、鈣質等營養，他養的羊奶的乳脂肪都可高達4％，高於國家標準羊奶乳脂肪3.2％以上，因此受到消費市場的青睞。

▲楊仁豪與女友選擇在自家羊場拍婚紗。（圖／楊仁豪提供）

楊仁豪說，潘兆蕙是他的良師也是益友，更是陪他一起同安共苦的女友，從台北到彰化來陪他一起打拼，擺攤、共同行銷羊乳，因此選在自家羊舍拍婚紗，與5百頭羊共同見證他們的愛情與辛苦的成果，岳父母看到他的努力更是放心將女兒交給他，照片在臉書《大員林生活圈》曝光，網友都為他們獻上祝福。

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關鍵字：酪農,乳羊,快官,羊舍,大員林生活圈

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