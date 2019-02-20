背進包廂自趴一直親！酒客醉慘還被告性侵　監視器打臉酒店女

▲女公關對客人提告性侵，調查結果竟產生大逆轉。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名酒店女公關控訴遭客人吳男帶出場後，前往養生館包廂性侵，檢方調閱監視錄影畫面，竟發現是女公關背著吳男進包廂，服務生也表示是女公關主動撲上去，新竹檢方因此判全案不起訴。

這名公關指控，2018年11月底某天凌晨，與吳男在酒吧喝完酒後，隔日凌晨又到一家養生館休息，沒想到吳男竟對她性侵得逞。

吳男雖坦承與她發生性關係，但卻否認性侵，吳男說，當天凌晨去酒店消費，後來買公關鐘點並帶她出場，兩人先去一家酒吧喝酒，直到天快亮時才到養生會館，之後進包廂女公關自己撲上來親他，兩人就自然而然的發生性關係。

女公關則對檢警表示，當天吳男本來要載她跟另名公關小姐回去，只是另名公關後來先到家就下車離開，吳男要她換坐到前座，接著吳男又說要去按摩，她原本說不要，但吳男卻說「我都喝醉了，不扶我進去嗎？」因此女公關只好將他送進包廂，未料進到包廂後，吳男就將她抱到按摩床、硬脫她褲子對她性侵得逞。

檢方勘驗公關的驗傷結果，卻發現其身體並無外傷，再調閱養生館的監視器，赫然發現竟是女公關自己背著吳男進入大廳，服務生也證稱「他們下車後，那個女的就一直親那個男生，還跳到男生身上，後來女的還背男的進去包廂，我去做飲料送進去後，看見男生已經躺好了，女的要親男生，所以趴到男的身上去，我看到這一幕，就趕緊先把飲料放著走出去。」且養生館經理也表示，當時女公關先行離開包廂，還在大廳停留了10分鐘左右，也起來並沒有什麼異樣。

檢方綜合監視器、證人證詞與相關證據認為，女公關指控遭性侵，但行為表現卻與常理不符，且若遭性侵，何以不立即向外求救，甚至是後還在大廳停留，因此判定全案不起訴。

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