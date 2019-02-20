2020總統大選　盧秀燕：藍軍「頭痛」如何產生候選人

▲台中市長盧秀燕表示，藍軍反而要頭痛如何產生總統候選人。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

2020總統大選，各方積極備戰，台中市長盧秀燕20日受訪表示，民進黨看起來整合順利，但蔡總統過去4年執政不順，不便評論，而藍軍形勢不錯，反而要頭痛如何產生候選人；另對資深藝人白嘉莉無償將為台中代言，盧秀燕說，將請她吃晚餐，也會請她到花博，有一系列代言活動。

對2020大選看法，盧秀燕表示，「民進黨看起來整合順利，但蔡總統過去四年執政不順，我也聽到很多民進黨即將競選的委員叫苦連天，恐怕今年立委選舉將面臨民進黨執政包袱，但我們不便評論，因為民主國家，他們的候選人產生我們都表示祝福。」

盧秀燕指出，藍軍現在形勢不錯，內部民調看起來很多贏過蔡英文，而各大媒體民調看起來藍軍都能贏得選舉，但不能掉以輕心，反而該頭痛要如何產生候選人。

另對黨內是否提高雄市長韓國瑜選總統？盧秀燕說，國民黨是一個大黨，任何聲音都會有，在黨內跟民間都有聽到支持聲音，我的選民也有支持他的，但國民黨這麼大，必須符合內部機制產生，我們還在討論中。

▲資深藝人白嘉莉將為台中代言。（圖／翻攝自白嘉莉臉書）



媒體也詢問資深藝人白嘉莉代言台中一事，盧秀燕回應，能請她來為台中代言非常不容易，她是「超超超大牌巨星」，遠嫁到印尼，這幾年已經息影；為什麼能請到白嘉莉來？是因她透過朋友表示，「盧當市長她很開心，詢問有甚麼要服務？」藉機邀她回台中代言，不但沒有酬勞，她更準備一個特別的禮物要送台中，全民都很期待。

盧秀燕說，台中市的城市品牌有能見度，前陣子邀請Janet宣傳婚紗業，現在邀請白嘉莉來代言，效益一定很大，她也遠嫁印尼，夫家的家族龐大，對台中產品東南向、白嘉莉長期以來在世界各國以家族勢力的穿針引線，讓台中市各項產品外銷到各國更加有利。