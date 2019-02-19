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獨／韓國瑜口中3月來訪影歌視三棲巨星　謎底揭曉是「楊丞琳」

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在日前接受訪問時，不小心透露口風說三月份時，將會有一名影歌視三棲「超級巨星」即將來到高雄，不過究竟是誰，韓國瑜當時賣了一個關子並沒有說是誰，不過現在根據《ETtoday新聞雲》記者獨家掌握，韓國瑜口中的影歌視三棲巨星就是有「可愛教主」稱號的楊丞琳。

▲▼《握三下，我愛你》開鏡。楊丞琳,是元介,黃姵嘉（圖／記者季相儒攝）

▲《握三下，我愛你》開鏡。楊丞琳,是元介,黃姵嘉（圖／記者季相儒攝）

據了解，楊丞琳會來到高雄，其實跟高雄市長韓國瑜聘請的愛情產業鍊總顧問瓊瑤老師有關係，預計三月中的時候，楊丞琳將跟《握三下，我愛你》劇組來到高雄首映，屆時不僅是連楊丞琳會來，就連男主角是元介以及另外一位女主角黃姵嘉都會來到高雄。

▲▼《握三下，我愛你》開鏡。楊丞琳,是元介,黃姵嘉（圖／記者季相儒攝）

▲《握三下，我愛你》開鏡。楊丞琳,是元介,黃姵嘉（圖／記者季相儒攝）

《握三下，我愛你》來到高雄首映，還有一個特別的意義，象徵了高雄市即將揭開「瓊瑤月」的序幕，也就是在四月的時候，其實瓊瑤老師的媳婦何琇瓊在17日的時候就已經抵達高雄，除了感受高雄之美以外，還前往了佛光山，不過最重要的任務就先替瓊瑤老師即將在高雄開拍的電影《天作之合》來勘景。

據《ETtoday新聞雲》記者獨家掌握的消息，四月份瓊瑤月的內容將會在漢來飯店舉辦瓊瑤小說宴、國賓飯店還會有瓊瑤房，屆時還會宣佈要在全亞洲募集《天作之合》電影劇本等活動，透過瓊瑤老師的愛情魅力，相信對高雄將又會是一次國際性的曝光。

▲瓊瑤老師的媳婦何琇瓊來到高雄為《天作之合》勘景 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲瓊瑤老師的媳婦何琇瓊來到高雄為《天作之合》勘景 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【握三下，我愛你】簡介

導演劉立立在瓊瑤電視劇最夯的80、90年代，執導了無數作品，包括《婉君》、《庭院深深》、《煙雨濛濛》，還有《鬼丈夫》等，後來也參與本土劇《第一世家》，開啟了台灣八點檔走入國台語發音的時代。她和導演董今狐在就讀政戰學校時，就是學長學妹的關係，後來知道學長已婚，還是陷入婚外情，不過和男方元配王玫相處融洽，更把收入全交給董家打理，一輩子沒有生孩子，3人維持了長達45年的同居生活，晚年罹患小腦萎縮症，王玫成了專屬看護，最後於4月22日晚間11點42分逝世，而她的丈夫董今狐3年前也同樣在晚間11點40分離世，兩人在相同歲數，相近的時間離世，成為一種巧合，而劉立立私下和董今狐、王玫維持一夫二妻的同居生活，被改寫成《握三下，我愛你》小說。

ET快訊
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關鍵字：韓國瑜,愛情產業鍊,瓊瑤,楊丞琳,可愛教主,超級巨星

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