借錢哥身懷7萬誆「要去台北缺車資」　向好心女討180元還找20

▲台中火車站 。（資料照／記者張瑞傑攝）



地方中心／台中報導

一名詹姓男子去年6月身上有7萬多元現金，卻還在台中火車站向一名李女借車資，聲稱要搭到台北短缺180元，善心的李女不疑有詐交給他200元，詹男還找對方20元；詹男食髓知味繼續用同樣方法向路人行騙被李女發現，立即通報鐵路警察到場逮捕，台中地院判依照詐欺罪判4個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，詹姓男子有多項詐欺、性騷擾等前科，106年曾經在台北車站用相同手法行騙，當時他聲稱要回台中卻缺車資，向一名陳男借了150元，後來陳男發現受騙上當，被台北地院依照詐欺罪判刑4個月。

沒想到108年6月他又缺錢，來到台中火車站1樓的迴廊處，向李女佯稱想要打車去台北，欠缺車資需要向她借180元；李女拿出200元的紙鈔後，詹男還找了20元零錢給李女。詹男詐得財物後，又故技重施向其他民眾行騙，李女一轉身發現詹男惡行，立即通報鐵路警察將他逮捕，並扣得現金7萬71元。

法官認為，詹男過去才用相同手法行騙遭判刑，卻仍不知悔改，在市場擔任卸貨工作的他月收入也近3萬元，生活無虞；身上也有攜帶7萬多元現金，可見並非沒有資力，但還是習慣以「搭車缺車費」的名義向民眾騙錢，依照詐欺罪判他4月徒刑。