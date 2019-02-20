蔡英文回應「喝醉土包子」事件　謝寒冰：又創政治史最奇葩邏輯





▲蔡英文迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜17日晚間喝酒時開直播，遭總統府發言人黃重諺嗆是「喝醉的土包子」。被問到是否希望發言人為自己講重話，總統蔡英文20日僅回應「話是他（黃重諺）說的」，並且相信對方會做適當處理。針對此事，名嘴謝寒冰諷刺稱，恭喜民進黨又創造世界政治史最奇葩的邏輯。

黃重諺表示，書法家，酒喝對了，可以寫成蘭亭集序；音樂家，酒喝對了，可以譜好三號交響曲，把萊茵河變成樂章。黃重諺還說，但一般人，開車喝，會變成酒駕，成為萬民公敵；「沒有內容的人，直播喝，胡言亂語就成為全部。」更指韓國瑜「土包子喝醉」，這樣只會變成喝醉的土包子。





▲總統府發言人黃重諺。（圖／記者李毓康攝）

黃重諺在臉書大酸韓國瑜，外界質疑是否代表總統立場，蔡英文20日在總統府迴廊談話，針對此事她回應，「這件事情我也跟我的發言人溝通過，那話是他說的，後面要怎麼處理，相信他會做適當處理。」

針對蔡英文的回應，謝寒冰20日下午在臉書上說，「黃重諺酸韓國瑜「喝醉的土包子」，蔡英文說話是黃說的，他自己處理……總統府發言人說的話跟總統沒關係……恭賀民進黨又創造世界政治史最奇葩的邏輯……」

▼謝寒冰談「喝醉的土包子」事件。（圖／翻攝自謝寒冰臉書粉絲專頁）