南台別院元宵節頒獎　燈籠創意彩繪添喜氣

▲佛光山南台別院所辦理的燈籠創意彩繪比賽，優秀作品於元宵節頒發獎品和獎狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「燈燈相攝、光光相照，照亮自他、廣結善緣」，佛光山南台別院所辦理的燈籠創意彩繪比賽，年前先經過4位知名的藝術家初選後，優秀作品於新年期間再由民眾票選，嚴格複審後於元宵節頒發獎品和獎狀。

2月19日適逢元宵節，明亮的月光照耀大地，佛光山南台別院張燈結彩舉辦「信仰與傳承」千人燈籠創意彩繪頒獎典禮。參加來賓有南台別院住持滿舟法師、國際佛光會世界總會副總會長劉招明賢伉儷、曾子南文化基金會董事長范思筠、功德主黃淑美、國際佛光會中華總會台南第五督導區區委王姝文、功德主李憲武賢伉儷、領獎者和觀禮者約450人與會。

佛光山南台別院住持滿舟法師表示，感謝所有參與者，從去年10月發比賽通知、3天的比賽日、邀請專家評審評核再至今日頒獎典禮，即代表一個圓滿的結束。特別恭喜及讚嘆所有得獎者，因為評審老師都是國寶級大師，所以得獎者是真的實力發揮。當初評審時為了評核出佛光獎就投了3 次票，尤其是幼童組競爭最厲害。以「信仰與傳承」為題，從畫作中可以看到大家的創意，不但將生活中的美好記憶畫出，還有三好、四給、參加童軍團、法師誦經的畫作，可見信仰已深植心中。

國際佛光會世界總會副總會長劉招明伉儷表示，燈籠彩繪對小朋友是最好的教育，不但可以美化人生，還能培養信心。曾子南文化基金會董事長范思筠致詞時提到，因為有參賽者的勇氣與努力，才有機會讓大家共聚一堂，恭喜家長帶著小朋友一起參與，接受佛祖的加持。

成人組奪得佛光獎的陳政宏表示，小時候就喜歡畫佛像，高中念美工科時又特愛畫人像，大學時專攻人物畫像，這次有這樣的機會可以發揮，覺得很開心。

帶著同修、孩子來幫爸爸領獎的陳冠文說起爺孫倆參賽的情形，雖然孫子在國小組未得名，可是爺爺在成人組得了獎，所以由孫子上台幫爺爺領獎，這也是信仰與傳承的體現。

國高中組奪得佛光獎的李郁純，家住雲林，她和國小弟弟李嘉鎧同時得獎，因為要上課，姊弟倆的獎品由媽媽代領。媽媽表示：很感謝主辦單位的用心，將畫作燈籠保管得很好，燈籠的設計也很棒，可以收放自如。

國小3年級的邱暄晴小妹妹和媽媽陪著姊姊來領獎，她表示下次有機會也要參與。