北京故宮燈光秀首登場　「強弱燈光對比」打造立體感護古建築

▲北京故宮博物院19日首次開放夜間參觀，且上演了絕美燈光秀。（圖／翻攝自中新社，下同）

記者林柏安／綜合報導

在元宵節的這天，北京故宮首次在晚間免費對公眾開放，有搶到票的幸運民眾在到達東北角樓後，可步行至神武門，觀賞到城牆南北兩側通過藝術燈光投影於建築屋頂上的《千里江山圖卷》等繪畫作品，感受入夜的紫禁城之美。對於北京故宮首次有大範圍燈光照明，是否會影響古建築，院方表示，「活動是利用強弱燈光產生光影對比，不會對建物有任何損害。」

「紫禁城上元之夜」活動中，太和門建築主體及漢白玉台階為主要投影目標，用55000流明的雷射電影放映機，通過雷射投影技術，實現精準對位，讓數字畫面躍然於北京故宮古建築之上。

至於大範圍的燈光照明，是否會對古建築安全產生威脅？北京故宮表示，「紫禁城上元之夜」的照明設計將高新科技與文物保護有機融合，在方案製定階段，就考慮到避免因照明對古建築產生損害。

▲入夜後的紫禁城美不勝收。（圖／新華社）

北京故宮也說，這次的活動通過設定不同的燈光強度，產生光影對比，使其在夜間自然產生立體感，達到「見光不見燈」的佈光效果，讓照明融入建築，現場觀眾更能充分感受到紫禁城的夜間風采。

▲幸運搶到票的民眾搶拍北京故宮絕美燈光秀。（圖／翻攝自中新社）

北京故宮博物院近年來持續展開「平安故宮」工程，開放面積從2012年的30%，擴大到2015年的65%，再到2018年的80%，新開放了南大庫家具館、3/4的城牆，越來越多的院落、展覽、文物向公眾開放。這次的晚間活動，也是北京故宮擴大開放的又一次嘗試。

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