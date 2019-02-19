超級滿月23：54「大到顛峰」…錯過再等62年！韓國瑜秀名句邀抬頭

▲元宵夜迎來250年來唯一一次「最大滿月」。（圖／記者徐文彬攝）

生活中心／綜合報導

今年元宵佳節除了賞燈、吃湯圓外，還有個不一樣的選擇；中央氣象局天文站指出，今（19日）晚間23時54分將可看到今年度「最大滿月」，同時也是西元1800年至2050年來（目前美國海軍天文臺計算程式區間）唯一一次「元宵節＋年度最大滿月」。高雄市長韓國瑜晚間也在臉書分享，還以其名言「禿子跟著月亮走」作為開頭，提醒民眾一起抬頭仰望圓月，共度一個圓滿的元宵。

由於此次滿月剛好發生在月球通過近地點後近7個小時，因此月亮看起來會大了不少，是今年度12次滿月中最大的一次。氣象局指出，由於華南雲雨區北抬，各地雨勢減緩，是個賞月的好空檔，但由於台灣附近仍有些許水氣，北台灣雲量也較多，因此僅能從雲縫中短暫一窺「最大滿月」，而中南部、東部地區天氣相對晴朗，民眾有較大機會能細賞滿月。

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▲最大滿月將坐落在19是晚間23時54分，若是錯過就得再等62年。（圖／記者徐文彬攝）

台北市立天文科學教育館指出，相較於今年9月14日的「最小滿月」，元宵晚間的月亮大約大了13.9%，相當於一個5元硬幣與1元硬幣大小的差異，亮度方面也較最小滿月亮了30%，如果民眾錯過了今晚，下次想在元宵夜賞到最大滿月，就得再等62年、直到2081年的2月23日才有機會。

韓國瑜19日晚間20時也在臉書分享最大滿月訊息，「禿子跟著月亮走！今天除了是元宵節，還聽說有超級大月亮。百年來最大的滿月就在今晚，一起在23：54抬頭仰望圓月，共度一個圓滿的元宵。#我喝調酒不會醉#禿子跟著月亮走#元宵節快樂！」

▼2019年最小滿月與最大滿月大約是5元硬幣與1元硬幣的差異。（圖／臺北市立天文科學教育館）