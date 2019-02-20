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北京故宮首開夜場慶元宵　絕美燈光秀「照亮600歲紫禁城」

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▲北京故宮,元宵節,上元之夜。（圖／翻攝自北京晚報微信）

▲北京故宮博物院19日首次於晚間對外開放參觀。（圖／翻攝自北京晚報微信）

記者林柏安／綜合報導

北京故宮19日晚間舉行「紫禁城上元之夜」元宵節文化活動，這是北京故宮博物院建院94年來第一次在晚間免費對公眾開放，也是紫禁城古建築群第一次在晚間大規模點亮。由於這次北京故宮免費首開夜場，3500張門票在第一時間就被索取完畢，還一度造成網站當機；故宮博物院院長單霽翔表示，未來將爭取結合二十四節氣中的重要節氣，再推相關活動。

▲北京故宮,元宵節,上元之夜。（圖／翻攝自北京晚報微信）

▲入夜的紫禁城，美不勝收。（圖／翻攝自北京晚報微信）

農曆十五鬧元宵，夜色逐漸籠罩紫禁城後，剛下完雪披著白色銀衣的北京，開始變得溫柔而嬌媚，若干年前靜謐的文化古都，開始享受著夜的迷醉與奢華。紫禁城上元之夜，午門、雁翅樓、太和門等華燈齊放，三百紅燈籠列陣千米城牆，《千里江山圖》、《清明上河圖》投映金色琉璃瓦，美不勝收。

「紫禁城上元之夜」是北京故宮博物院建院94年來第一次在晚間免費對公眾開放，也是紫禁城古建築群第一次在晚間大規模點亮。

▲北京故宮,元宵節,上元之夜。（圖／翻攝自北京晚報微信）

▲北京故宮博物院元宵節上演燈光秀。（圖／翻攝自北京晚報微信）

北京故宮博物院院長單霽翔稍早受訪時表示，「這次活動受到公眾廣泛關注，但沒有辦法延長時間，當前時令有時間限制，同時故宮工作人員太辛苦；此次活動在10天之內籌備完畢，故宮工作人員白天堅守崗位，晚上還要加班。」

▲「紫禁城上元之夜」19日晚間登場（圖／翻攝自中新社，下同）

▲「紫禁城上元之夜」19日晚間登場（圖／翻攝自中新社，下同）

現場媒體問到北京故宮未來還會不會舉辦夜場活動，單霽翔表示，「此次活動結束後將進行全面評估，研究如何能夠舉辦得更好、哪些地方還可以繼續點亮，爭取結合二十四節氣中的重要節氣，例如中秋、端午、重陽等時節，在保護古建、文物和觀眾安全的前提下，推出一些活動。」

▲北京故宮,元宵節,上元之夜。（圖／翻攝自中新社）

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