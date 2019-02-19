安平開台天后宮　元宵夜乞龜、猜燈謎人潮熱鬧滾滾

▲台南市安平開台天后宮元宵夜舉辦「乞龜」活動。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

元宵夜小過年，台南市安平開台天后宮，湧入眾多人潮上香參拜祈福，「平安湯圓」、「乞龜」祈福、猜燈謎大會活動等等活動，吸引大批信眾蜂擁而上「慶元宵」，現場熱鬧滾滾。

今年元宵節小過年，天候良好，眾多民眾入夜之後，就湧入安平區，前往安平開台天后宮、安平觀音亭、金龍殿等安平各大廟宇，向「安平媽」、「觀音佛祖」、「土地公伯」上香祈福。

台南市安平開台天后宮元宵夜舉辦「乞龜」祈福及猜燈謎大會活動，主委張省吾指出，今年「乞龜」活動廟方準備信眾十分歡迎的「錢龜」、「蛋黃酥龜」、「米龜」等供信眾乞龜，另也有200隻小麵龜，讓向「安平媽」上香祈福的信眾，也能如願乞龜回家吃平安。

元宵夜舉辦的猜燈謎大會，廟方準備有大型電視、家電用品、高級單車等大批獎項發給得獎民眾。元宵夜入夜之後，台南安平開台天后宮開始湧入人潮，大批信眾除入廟向媽祖上香祈福及進行跋筊「乞龜」外，有的轉往廟前廣場，參加由安平開台天后宮總幹事陳宏明所主持的猜燈謎活動，民眾為了爭取搶答的機會，除了舉手之外，手機、雨傘、環保袋、掃把、枴杖、拖鞋、衣服、皮包、大紙板．．，就是爭取猜謎機會，要猜中燈謎得大獎，讓安平開台天后宮元宵夜熱鬧滾滾。

安平天后宮主委張省吾指出，安平開台天后宮自除夕到大年十五元宵夜，湧入10多萬名來自全國的信眾，到安平開台天后宮向「安平媽」上香福，並參與廟方精心安排的各項祈福活動，安太歲、點光明燈、安布壽桃、過七星平安橋、求發財金．．，一直到元宵夜整個過年活動才告一段落。信眾元宵夜到安平天后宮上香、乞龜，除求媽祖庇佑狗年行大運、財運亨通外，乞龜回家吃可保佑全家平安。