地方 地方焦點

迎新春！2026新竹過好年燈節2/14開跑　超萌Rody跳跳馬點亮東門城

▲迎新春！2026新竹過好年燈節2/14開跑　超萌Rody跳跳馬點亮東門城。（圖／新竹市政府）

▲迎新春！2026新竹過好年燈節2/14開跑。（圖／翻攝新竹市政府官網）

記者陳弘修／綜合報導

新竹市長高虹安表示，今年「新竹過好年」以「跳躍、前進」作為策展主軸，透過Rody奔跑、躍動的形象，象徵新竹是一座持續累積能量、不斷向前邁進的城市，也呼應新年重新出發、滿載希望的意涵。活動主視覺設計融入東門城、護城河等城市代表性景觀，串聯新竹的歷史脈絡與在地文化，讓Rody自然融入城市場景，展現兼具童趣與力量的城市新風貌。

迎接全新2026年，新竹市政府推出年度新春重點活動「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」，攜手國際知名療癒玩具角色「Rody 跳跳馬」，以活潑動感、充滿童趣的視覺設計，展現新竹迎向未來的活力與祝福。城銷處長林昱志表示，活動將於2月14日正式啟動，展期為期23天，地點橫跨新竹東門城、護城河及新竹公園，邀請市民、遊客與全台民眾春節走春時到新竹賞燈，體驗光影與藝術交織的節慶氛圍。

林昱志補充，本次燈會規劃內容多元，現場將設置1座主燈及8組Rody主題燈組，分布於多處城市重要節點，邀請民眾夜間漫步街區，探索不同場域的驚喜亮點。「新竹過好年」燈會自2月14日展出後，並將於農曆年後接續推出多項系列活動，延續年節熱鬧氣氛。

林昱志強調，「2026新竹過好年」不只是一場新春燈會，更是一項結合城市文化、公共空間與市民參與的節慶行動，期盼透過Rody跳跳馬的陪伴，傳遞新竹在新的一年持續向前、與市民共享城市溫度的祝福。更多活動訊息，請關注「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁。

新竹市政府城銷處也表示，2月27日至3月1日連續三天，將在護城河親水公園舉辦「元宵市集」，集結超過50攤特色品牌，打造結合美食、文創與親子互動的節慶市集。活動期間每日自下午2時起，安排DIY手作體驗及藝文演出，並發送限量Rody小提燈，邀請親子家庭一同共度佳節；元宵晚會則將於2月27日晚間5時，在新竹火車站前廣場登場。

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

