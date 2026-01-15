黃立成幣圈慘賠6.6億遭清算200次　舊愛劉容嘉不忍發聲

▲女星劉容嘉（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「麻吉大哥」黃立成近年轉戰直播、虛擬貨幣，不料因加密貨幣市場劇烈震盪，去年10月起被清算高達200次，更傳出已累積虧損6.6億元。對此，舊愛劉容嘉14日出席公益活動被問及此事時，則是笑虧「他好像應該要保養一下吧。」

劉容嘉笑談黃立成自拍照 「他好像應該要保養一下」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來，黃立成先前傳出加密貨幣慘賠時，還被爆入手陶朱隱園。當時他本人透過Threads霸氣回應：「Uncle村幾枝懶x，買三小旋轉大樓。」還附上一張自己的自拍照，在網路上引發熱烈討論。

▲當時黃立成否認買豪宅，發文怒嗆「買三小旋轉大樓」。（圖／翻攝黃立成Threads）

根據《自由時報》報導，正是這張自拍照，讓劉容嘉忍不住開玩笑說：「我覺得這些畫面很好笑，他好像應該要保養一下吧，他也50幾歲了。」但後來發現真心話有點失言，又苦笑拜託記者別寫進報導，「他會氣死」。

情纏7年和平分手 仍同公司共事被封最佳前任

劉容嘉曾與黃立成情纏7年，分手後兩人多年沒聯絡，但因雙方是和平分手，仍在同公司共事，還會互相站台、主持，因此被封為是「最佳前任」。

▲劉容嘉與黃立成曾交往7年。（資料照／翻攝自劉容嘉、黃立成臉書）



秘戀13年曝光後認分手 澄清賓士司機是姨丈

去年2月，劉容嘉與小開男友秘戀13年才曝光，還被週刊爆料，男方身價上億，身分是日本連鎖咖啡品牌%ARABICA在台灣代理商的股東，兩人還同居敦化南路上2億元豪宅，有賓士車司機接送。

不過，劉容嘉14日主持公益活動後首度鬆口，低調承認已經單身半年、兩人已經分手，現在就是好朋友，還闢謠所謂的「賓士車司機」是姨丈，當時車上還載著表妹、阿姨，全家人都在。