吳龍滿再判死刑！幼子目睹爸媽遭殺　家屬慟「終於能和孩子交代」

▲65歲吳龍滿不滿鄰居一家發出噪音，當著2名幼子的面殺害其父母。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄男子吳龍滿2023年嫌樓上鄰居太吵，竟闖入鄰居家中，當著2名幼子的面殺死其雙親。法院一審判吳龍滿2個死刑，高雄高分院14日維持死刑判決。受害家屬直呼，「判決出爐鬆一口氣，提心吊膽好幾天，終於能跟孩子們交代了！」

提心吊膽好幾天終於能交代 家屬感嘆判死難、執行更難

羅男妹妹在Threads發文表示，二審判決出爐前，媽媽提心吊膽好幾天，前一晚更是睡不好，擔心若是改判其他結果，會讓孩子不能接受，如今看到二審仍維持死刑，是大大地鬆了一口氣，覺得終於能跟孩子交代。

她坦言，本來已經做好最壞打算，畢竟台灣的法律常常讓人無所適從，所以一直抱持著「沒有期待沒有傷害」的想法，畢竟這年頭要判死刑太難，執行似乎又更難，「沒想到真的維持判死...太好了，至少現在只剩三審這一關。」

▲吳龍滿犯案後一路逃亡並丟棄血衣 。（資料圖／記者陳宏瑞翻攝）

控兇手吃好睡好還要求孩子出席 「我們只求一個公道」

羅男妹妹指出，事發至今已經2年多，兇手用著社會大眾的納稅錢吃好睡好，「還可以無恥要求小朋友要出席，時不時出來噁心一下...這條正義之路真的好遙遠。我們所求的，不就是一個公道嗎？殺人償命，他甚至賠不了我們2條命！他無牽無掛不怕死，我兄嫂卻是帶著多少遺憾離世？」

想到嫂子離開一刻仍心如刀割 幼子壓力過大獲准免出席

她表示，「不管事隔多久，只要想著嫂子離開當下，是看著孩子們走的，危險還在旁邊，不知道她有多心急卻無能為力，我就心如刀割。」

至於2名幼子的身心狀況，羅男妹妹也透露，孩子們光是被心理醫師詢問出席相關問題，就已經壓力過大，所以後來醫師有出示更明確的整份報告，而法官最終也同意孩子們不用出席，「對於他們不用出席，我們（家屬）都非常開心。」

▲吳龍滿判死四大關鍵。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

孩子目睹雙親被殺崩潰哭喊 兇嫌一路南逃滅證仍被逮

回顧案件，發生在2023年9月15日上午7點多，居住在高雄苓雅區某大樓13樓的吳龍滿，認為14樓羅男夫妻一家長期發出噪音，拿出預先買好的水果刀從逃生梯上樓。當時羅男妻子蔡女正要帶2名兒子出門上學，不料吳龍滿上樓後直接闖入屋裡，在2名孩子面前先將蔡女砍殺5刀，又走進主臥室，將正在睡覺的羅男刺殺8刀。

孩子目睹殺人過程，嚇得衝到樓下管理室求救，崩潰哭喊「爸爸媽媽被殺了」，管理員聽了立刻報警。吳龍滿殺人後，立即逃離現場，並騎車一路南下，過程中一邊藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物，但多次被沿途監視器拍下，最終在屏東縣枋寮鄉被警方逮捕。

▼吳龍滿犯案時間序。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）