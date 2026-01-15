　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吳龍滿再判死刑！幼子目睹爸媽遭殺　家屬慟「終於能和孩子交代」

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲65歲吳龍滿不滿鄰居一家發出噪音，當著2名幼子的面殺害其父母。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄男子吳龍滿2023年嫌樓上鄰居太吵，竟闖入鄰居家中，當著2名幼子的面殺死其雙親。法院一審判吳龍滿2個死刑，高雄高分院14日維持死刑判決。受害家屬直呼，「判決出爐鬆一口氣，提心吊膽好幾天，終於能跟孩子們交代了！」

提心吊膽好幾天終於能交代　家屬感嘆判死難、執行更難

羅男妹妹在Threads發文表示，二審判決出爐前，媽媽提心吊膽好幾天，前一晚更是睡不好，擔心若是改判其他結果，會讓孩子不能接受，如今看到二審仍維持死刑，是大大地鬆了一口氣，覺得終於能跟孩子交代。

她坦言，本來已經做好最壞打算，畢竟台灣的法律常常讓人無所適從，所以一直抱持著「沒有期待沒有傷害」的想法，畢竟這年頭要判死刑太難，執行似乎又更難，「沒想到真的維持判死...太好了，至少現在只剩三審這一關。」

▲▼吳龍滿血衣 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲吳龍滿犯案後一路逃亡並丟棄血衣 。（資料圖／記者陳宏瑞翻攝）

控兇手吃好睡好還要求孩子出席　「我們只求一個公道」

羅男妹妹指出，事發至今已經2年多，兇手用著社會大眾的納稅錢吃好睡好，「還可以無恥要求小朋友要出席，時不時出來噁心一下...這條正義之路真的好遙遠。我們所求的，不就是一個公道嗎？殺人償命，他甚至賠不了我們2條命！他無牽無掛不怕死，我兄嫂卻是帶著多少遺憾離世？」

想到嫂子離開一刻仍心如刀割　幼子壓力過大獲准免出席

她表示，「不管事隔多久，只要想著嫂子離開當下，是看著孩子們走的，危險還在旁邊，不知道她有多心急卻無能為力，我就心如刀割。」

至於2名幼子的身心狀況，羅男妹妹也透露，孩子們光是被心理醫師詢問出席相關問題，就已經壓力過大，所以後來醫師有出示更明確的整份報告，而法官最終也同意孩子們不用出席，「對於他們不用出席，我們（家屬）都非常開心。」

▲吳龍滿判死四大關鍵。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

▲吳龍滿判死四大關鍵。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

孩子目睹雙親被殺崩潰哭喊　兇嫌一路南逃滅證仍被逮

回顧案件，發生在2023年9月15日上午7點多，居住在高雄苓雅區某大樓13樓的吳龍滿，認為14樓羅男夫妻一家長期發出噪音，拿出預先買好的水果刀從逃生梯上樓。當時羅男妻子蔡女正要帶2名兒子出門上學，不料吳龍滿上樓後直接闖入屋裡，在2名孩子面前先將蔡女砍殺5刀，又走進主臥室，將正在睡覺的羅男刺殺8刀。

孩子目睹殺人過程，嚇得衝到樓下管理室求救，崩潰哭喊「爸爸媽媽被殺了」，管理員聽了立刻報警。吳龍滿殺人後，立即逃離現場，並騎車一路南下，過程中一邊藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物，但多次被沿途監視器拍下，最終在屏東縣枋寮鄉被警方逮捕。

▼吳龍滿犯案時間序。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

▲吳龍滿犯案時間序。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

離譜畫面曝！北投70多歲翁酒駕自撞電線桿　測出0.65當場被捕

雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

借錢搭小黃「口氣像討債」！室友怒揮長刀砍他後腦...躲空屋落網

狂飆片！客運高速闖紅燈...網：難怪沒人去墾丁　枋寮警將開罰

雷達站爆槍響！海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

「文林北路在抓誰」北投警荷槍實彈封鎖銀行　路人驚嚇停下關心

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

離譜畫面曝！北投70多歲翁酒駕自撞電線桿　測出0.65當場被捕

雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

借錢搭小黃「口氣像討債」！室友怒揮長刀砍他後腦...躲空屋落網

狂飆片！客運高速闖紅燈...網：難怪沒人去墾丁　枋寮警將開罰

雷達站爆槍響！海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

「文林北路在抓誰」北投警荷槍實彈封鎖銀行　路人驚嚇停下關心

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

【你什麼咖？】格陵蘭總理選丹麥不要美國被川普嗆

社會熱門新聞

11歲童買包子完「叫一聲」亡

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

即／新店環河路砍人！　男雙手濺血「後腦20cm刀傷」

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

新北女駕駛「過彎連掃6車」！爆輾機車畫面曝光

吳龍滿再判死刑　家屬悲訴「終於能和孩子交代」

張文隨機殺人4死　北檢下午公布偵查結果

快訊／上班快改道！　國3追撞塞爆

即／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬被聲押

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

高雄馬頭山橋下驚見蠟化乾屍　民眾嚇壞

更多熱門

相關新聞

狠殺鄰夫婦無悔意難教化　3法官一致判死

狠殺鄰夫婦無悔意難教化　3法官一致判死

高雄男子吳龍滿只因覺得樓上鄰居很吵，就殘忍殺害鄰居夫妻，留下兩個年幼孩子，高雄高分院二審審理後，法官最終以一致意見維持死刑原判。這份判決書中，特別針對外界長期爭論的「死刑存廢」問題提出少見而直接的法律觀點，法官在字裡行間揭露審判者在面對重大命案時的掙扎，也點破社會上許多被簡化甚至扭曲的死刑論述。

惡男砍死鄰居夫妻　二審仍判死4大關鍵曝

惡男砍死鄰居夫妻　二審仍判死4大關鍵曝

即／當2幼童面前砍殺父母！高雄男二審仍判死刑　

即／當2幼童面前砍殺父母！高雄男二審仍判死刑　

關鍵字：

吳龍滿

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面