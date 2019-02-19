進宮賞月慶元宵！北京故宮今晚首次夜間開放　黃牛喊價一張票2.2萬

▲北京故宮19日首次夜間對外開放。（圖／翻攝自人民日報微博，下同）

大陸中心／綜合報導

北京故宮為了慶祝元宵節，規劃19、20日舉辦「正月紫禁城上元之夜」，這也是北京故宮94年來首次開放夜間進場。元宵節當天（19日）活動門票在17日下午已被快速搶光，黃牛票甚至炒到一張5000元人民幣（約新台幣22800元，下同）；不過由於入場時需刷身份證才能「進宮賀良宵」，買黃牛票的民眾屆時恐無法入場。

今天是元宵節，為了能夠「進宮」賞月，北京民眾近日掀起一波搶票熱潮。繼春節期間「紫禁城裡過大年」系列活動一票難求之後，今明兩天登場的「紫禁城上元之夜」元宵節燈會，一度讓北京故宮官方預訂網站當機。

今晚登場的「正月紫禁城上元之夜」，是北京故宮博物院在1925年成立後，94年來首次在正月十五舉辦燈會，也是首次在夜間向民眾開放且門票完全免費。活動公告發出後，元宵節當天（19日）的門票在17日下午被快速搶光，北京故宮票務網站從17日晚11時50分左右出現無法訪問情況。

由於在夜間造訪北京故宮博物院，別有一番韻味，不少搶不到票的民眾紛紛上網求票，在閒魚平台，有商家標價999元轉賣，但已顯示「已經無票」，也有人標價3000元轉讓門票。不過該活動門票預訂需提供參觀者本人身份證，並在入場時刷身份證入場，買黃牛票的民眾恐怕無法通過驗證入宮參觀。

▲燈光秀點亮北京故宮。（圖／翻攝自中新社直播）

「正月紫禁城上元之夜」活動今晚登場，民眾入場前可觀賞午門城樓及東、西雁翅樓在燈光映照下的壯美雄姿。自午門入場後，首先觀賞點亮後的太和門廣場，隨後由午門西馬道登午門城樓，參觀「紫禁城裡過大年」展。

結束午門展廳參觀後，可沿著由充滿節日氛圍的紅燈籠點綴的城牆步行至東南角樓，觀看虛擬現實影片《角樓》；走過近千米長的佈滿紅燈籠的故宮東城牆時，也可看到臨近城牆西側的部分古建築被點亮，美不勝收。

▲北京故宮博物院。（圖／CFP）

除了燈光展演外，「紫禁城上元之夜」活動還有兩場特殊的音樂和戲曲表演。在午門東雁翅樓中，中央民族樂團琵琶演奏家趙聰及其團隊將進行精彩演奏，當觀眾走在東城牆上，還能聆聽到暢音閣戲樓傳來的戲曲聲音。

北京故宮博物院院長單霽翔表示，「紫禁城上元之夜」文化活動作為故宮「紫禁城裡過大年」系列展覽活動的延續，讓新春的故宮博物院，在深沉壯美的厚重文化之外，以更加「接地氣」的方式，讓民眾沉浸其中，感受博物館裡獨特的節慶味、人情味。

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