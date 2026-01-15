襪子要「正面洗or翻面洗」？日本家事達人給答案

▲襪子該如何清洗，日本家事達人給出建議。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

洗襪子看似簡單，但翻面洗還是直接洗，哪一種才正確？對此，日本家事達人岡美建議，襪子的最佳洗法其實取決於材質與污漬情況，沒有單一答案，若內側皮脂多，可以翻面清洗，但如果外出活動多、泥沙多時，也可以表面朝外清潔。

襪子內外污漬差異大

[廣告]請繼續往下閱讀...

岡美表示，襪子內側長時間接觸皮膚，含有汗水與皮脂；外側則容易沾上泥土與灰塵。翻面洗可徹底清潔內側，但表面泥沙可能殘留；直接洗則對外側污漬較有效。家中不同成員的洗法差異，可能造成襪子氣味與黑污的不同。

依污漬調整洗法最合理

岡美建議，內側皮脂多的襪子以翻面洗為主；外出活動多、泥沙多時，可將表面朝外清洗。即使抗菌襪子，若污漬未清除，仍可能滋生細菌。定期使用氧系漂白劑，能有效減少氣味與黑污累積。

▲襪子該如何清洗，日本家事達人給出建議。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



保護布料也很重要

岡美說明，翻面洗可減少印花或刺繡摩擦，有助延長襪子壽命。厚襪子乾得慢，建議延長脫水時間，晾乾前再翻回正面，整理形狀可防止鬆緊帶變形。

三步驟讓襪子更乾淨

岡美同時也提供讓襪子更加乾淨的方法，分別是「穿完立刻翻面，避免濕氣滯留」、「使用洗衣袋，減少摩擦」，以及「晾乾前翻回正面，防止乾不均」。養成這些習慣，可減少氣味和黑污累積，避免襪子纏繞與變形。

岡美最後提到，襪子雖然比較小件，卻最貼近肌膚。稍微調整洗法，就能改善足部清潔感。即便氣味明顯或黑污頑固，改變洗的「方向」也能帶來差異，讓每一天的襪子都能舒適穿著。