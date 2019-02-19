▲ 元宵來碗「茶湯圓」配新北好茶，團圓養生回甘好滋味。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆年過後，緊接著就是元宵節，元宵節除了一家大小出遊賞花燈外，依照傳統習俗當然少不了吃點湯圓了，古代稱湯圓為「浮圓子」、「湯團」及「湯圓」，取團圓之意，而養生意識當道的現今，將「包種茶」結合「湯圓」，不僅能顧及傳統習俗，又能吃得輕盈吃得健康。

新北市坪林區為「包種茶之鄉」，是全台最大包種茶產地，除生產高品質茶葉外，相關的茶葉加工產品也是少不得，其中坪林出產的「茶湯圓」是在地人氣商品。位於新北市坪林區的「福長商號」專門販售在地用新製作的茶葉加工產品，從茶油麵線、茶葉貢丸、茶葉麻糬到茶湯圓，各種甜鹹口味，絕對可以滿足饕客們的味蕾。

▲ 元宵來碗「茶湯圓」配新北好茶，福長商號販售100%包種茶油。

「福長商號」老闆娘林月娥表示，由於家裡也是作茶人，因為自己對作菜很有興趣，所以平常時就很喜歡動歪腦筋把茶跟食物作結合，一般的包餡湯圓熱量很高，喝茶又有清除血脂的功能，把兩個作結合就可以吃得開心又無負擔。

新北市農業局指出，市府自從推行「新北好茶」品牌後，除了逐年輔導各茶產區舉辦各類製茶技術競賽，讓茶農們彼此切磋學習精進製茶技術，同時也積極輔導茶農將茶葉生產為加工品，如輔導坪林區農會設置立體茶包加工機，除了多元利用坪林出產的整體茶葉，提高其附加價值，也為辛苦的茶農，開啟了另一條銷售通路，為地方創生。

農業局表示，來到坪林區旅遊的同時，不妨來到坪林老街上的「福長商號」品嚐茶湯圓及各類的茶料理，也可以帶盒茶盒贈送親朋好友。喝茶選購「新北好茶」品牌，讓市府來為您把關，讓你不僅喝得安心，也是給這些辛苦的做茶人最大的支持與鼓勵。

▲「福長商號」老闆娘林月娥介紹自家茶油料理套餐。