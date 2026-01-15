快訊／堰塞湖溢流奪19命！光復鄉公所4人移送複訊　1請回、2交保

地方中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡，至今仍有5人失聯。花蓮地檢署14日上午指揮檢調發動搜索，搜索光復鄉公所、鄉長林清水住處等地，並將林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人帶回偵訊，全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務等方向偵辦。經數小時訊問後，14日深夜11時許，4人移送花蓮地檢署複訊，稍早已有1人獲請回、2人交保。

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游災情慘重。（圖／花蓮分署提供）

在馬太鞍堰塞湖災後近4個月，花檢於14日上午7時許發動搜索，指揮檢調兵分8路前往光復鄉公所、鄉長林清水住處等地進行搜查，調閱撤離名單、防災通報等物證，同時將鄉長林清水、公所張姓秘書、民政課曾姓前承辦員、民政課王姓課長等人帶回偵訊，全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務等方向偵辦。

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤後展開災後清理重建工作。（圖／記者湯興漢攝）

初步了解，檢方將針對堰塞湖溢流災情通報、監測及撤離是否有行政疏失進而釀成重大死傷等進行調查，並將向水保署、林保署、花蓮縣府及光復鄉公所調閱資料；但由於光復鄉公所災情嚴重，電腦、文件資料等全都泡水，資料還原尚須時間。

▼花蓮光復鄉災情慘重。（圖／記者賴文萱攝）

4人經超過9小時的訊問後，14日深夜11時許移送花蓮地檢署進行複訊，隨後前承辦員曾女涉過失致死，獲請回，限制住居、出海及出境；民政課長王詠濬涉及過失致死，15萬元交保，限制住居、出境出海；公所秘書張源寶涉及過失致死，20萬元交保，限制住居出境出海。鄉長林清水尚在複訊中。