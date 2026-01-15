財神到！　4生肖要發了

▲財神到。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，財神敲門！生肖屬「鼠、虎、猴、豬」未來20天財運悄悄升溫，像屬鼠者「動中取財，變局生金」，屬豬者「昔日善緣，人情回流」。

艾菲爾老師在臉書說，步入2026年1月中下旬，大地磁場正悄然發生變動，一股溫潤而厚實的土象能量，正緩緩注入財帛宮，預示著一波「細水長流」的財富契機即將降臨。

財運「善意回饋」

艾菲爾老師指出，不同於大起大落的投機橫財，未來20天的財運更像是一種「善意的回饋」，它是過去努力的紅利，是口碑累積轉化，也是人情往來間的驚喜饋贈。

艾菲爾老師表示，對於某些生肖而言，財神爺的腳步並非轟轟烈烈，而是化作手機裡的一條訂單通知、老友聚會時的一席商機，甚至是原本以為無望的欠款意外落袋。

艾菲爾老師提到，這是一個適合「收割與布局」的微利時代，只要你能保持敏銳的覺察力，不放過任何細小的合作訊號，你將會發現財富正以最溫柔的方式向你靠攏。

鼠：動中取財，變局生金

未來20天財運與「變動」緊密相連，原本看似板上釘釘的計畫，可能會因為用戶端調整，或是市場環境微調而產生變化。但請別焦慮，因為「變動」正是你收穫溢價的開始。

故事可能發生在某次原本被取消的訂單中，對方因補償心理或急件需求，反而願意支付更高的服務費用。或是原本遲疑的客戶，因你的靈活應變，而決定追加採購額度。這是一波「訂單變動財」，考驗的是你的反應速度與彈性。

在未來兩周請保持通訊暢通，即便是在休假期間，也可能有突如其來的業務諮詢。這份財運補的是你的「靈活性」，當你能在混亂中理出頭緒，財富就會化作一筆筆實質進帳，讓存摺在月底前迎來一波令人驚喜躍升。

虎：強強聯手，資源變現

在未來20天內，財富源頭來自於「整合」，你過去那種單打獨鬥的風格，在月底前會逐漸轉化為群體戰。故事的場景可能是在一次非正式的聚會或商務茶敘中，你遇到一位與你資源互補的合作對象。

對方的出現並非偶然，而是帶著明確合作提案而來，你出技術、對方出通路，或是你出創意、對方出資金，這種「合作帶進資源」的模式，會讓原本卡關的獲利點瞬間被打通。

這段時間非常適合洽談中長期的合約，或是啟動品牌聯名計畫，你將會發現當你願意分享利益，讓出部分主導權時，總體的獲利盤子反而變得更大了。這份財富補的是你的「領導格局」，財神爺正透過他人的手，為你的事業版圖貼上金箔，讓你在2026年的開端就立於不敗之地。

猴：口碑載道，吸金無數

未來20天你的財庫是被「名聲」灌滿的，如果你從事的是服務業、創意產業，或是需要個人品牌的領域，這段時間將體會到什麼叫「不請自來的生意」。

故事感源自於一位元多年前的老客戶，因為對你過去的服務念念不忘，主動將你推薦給了一位「重量級貴人」。這種透過口碑傳遞而來的財運，具有極高的成交率與信任度，你不需要花費大筆預算去行銷，你的過往表現就是最好的名片。

你會驚覺原本只是隨手幫的小忙，竟然在現在回報以豐厚的紅利或是高額的傭金。這份財運補的是你的「誠信紅利」，提醒著你只要善良且專業，財富自然會循著光找到你。請多留意你的社群軟體或舊郵件，那封帶著財氣的推薦信，可能就藏在那些被你忽略的消息裡。

豬：昔日善緣，人情回流

在未來20天，將會收到一份溫暖的「財富回禮」，你天生樂於助人，不愛計較，而這種性格在月底前將化作實質金錢回流。

故事感可能發生在一次意外的驚喜中，或許是一筆早已忘記的借款被主動償還，或是某位曾受你照顧的後輩，在小有成就後主動送上厚禮，亦或是提供了一個穩賺不賠的內部投資訊息。這種「人情財」帶有一種療癒的性質，讓你在收穫金錢的同時，也感受到了人際間的溫情。

此外，這段時間長輩緣極佳，家中長輩的饋贈或遺產配置、保險紅利，也有可能在此時落袋。這份財運補的是你的「福報空間」，讓你意識到，那些你曾散播出去的善意，最終都會化作最實際的購買力，回到你的生活中為你撐腰。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。