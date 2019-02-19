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首度「柯侯會」週六北海岸登場　兩人互動備受矚目

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▲柯侯會週六登場。（組合圖／記者黃克翔、羅婉庭攝）

▲「柯侯會」23日登場。（組合圖／記者黃克翔、羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

2019雙北論壇將於23日登場，也是新上任的新北市長侯友宜首度與柯文哲「柯侯會」，在新北市瑞芳深澳舉辦，兩人預計會後騎深澳鐵道自行車，欣賞北海岸美景。

雙北合作交流平台從2015年成立至今，為前新北市長朱立倫與台北市長柯文哲時期成立的雙北市長交流平台，週六登場的「柯侯會」，兩人互動備受關注。

去年在北市府協辦台北、上海雙城論壇的關鍵人物饒慶鈺接任新北市府秘書處長，侯友宜當時公布名單時還笑稱，「如果有天，看我開車去看柯市長沒有先通知，不要怪我，因為好朋友嘛，走來走去，大家都是好朋友」。

雙北論壇預計於瑞芳高工舉行會談，議題包含雙北交通、產業民生、環境資源、都會發展、教育文化、防災、衛生社福、觀光文創等面向，會後兩人將一起騎乘「深澳鐵道自行車」，行銷東北角觀光。

雙北論壇正式名稱為「雙北合作會議」，在前市長郝龍斌、朱立倫主政時，由台北市和新北市輪流主辦。2015年，柯、朱首次雙北論壇由新北主辦，選在平溪放天燈，柯文哲「新官上任三把火」，爭取台北市分回一半的林口世大運選手村社會住宅，但最後因成本等問題，仍全數轉由新北管理。

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關鍵字：侯友宜,柯文哲

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