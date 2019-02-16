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政治味up！朱立倫訪美首日與加州政商界領袖、Cupertino前市長餐敘

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▲▼朱立倫美國參訪首日行程。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫在NVIDIA，了解AI技術應用展示。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長朱立倫15日晚間出席由加州州議員Evan Low 作東，和Cupertino前市長Gilbert Wong及當地政商界領袖共同餐敘，增加此趟「學習之旅」的政治味。

朱立倫下午前往NVIDIA矽谷總部參訪，由副總裁邱麗孟親自接待，NVIDIA由台灣傑出科技人黃仁勲創立的，所設計的圖片晶片漸漸發展成新一代AI的基礎硬件。

朱立倫指出，在世界先進國家紛紛揭諸 AI 國家建設大計的此時，台灣限於土地人口，收集過臨界點的數據其實是我們真正的瓶頸。如何整合社會資源，打破界線藩籬，突破數據量臨界點，需要有遠見的政府帶領作立即的突破！。台灣在AI 技術研發費用上不如其他先進國家，但在不論smart city 跟醫療服務上台灣都有資料完備的優勢，是未來台灣發展的重要產業。

▲▼朱立倫美國參訪首日行程。（圖／朱辦提供）

▲▼朱立倫美國參訪首日行程。（圖／朱辦提供）

在Tesla Factory，朱立倫乘車參訪工廠，Tesla的成功是建立在過去GM 車場的失敗上。他們於2010年收購了GM 的工廠，打造了與梵蒂岡同樣大小的半電動機械化半人工精美化的工廠，工廠每天24小時上班，三班制，每8小時一班，每位工人都有充分的休息時間是安全的工作環境，都是為了達成TELSA創造電動車大眾化，環保地球的目標。朱立倫認為，如何兼顧創新及環保，值得台灣借鏡。過程中，還出現一段小插曲，一位Tesla女員工來自新北市三重，特別來找朱市長相見歡。

「PowerUP Taiwan：台灣新經濟」朱立倫矽谷參訪行程，在今日(台灣時間2月16日)正式展開，首站拜訪YouTube創辦人陳士駿，接續參訪Tesla Factory Private Tour、NVIDIA、Apple Park，針對能源、設計、供應鏈、數位經濟、電動車、智慧交通、IoT、AI Nation等議題，剖析台灣新經濟的出路。朱立倫也是台灣第一位受邀參訪蘋果新總部的政治人物。他表示，Apple Park內部設計新穎，結合能源、環保、創新生態，讓人嘆為觀止，儼然是一個未來世界。

▲▼朱立倫美國參訪首日行程。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫與YouTube創辦人陳士駿對談。（圖／朱辦提供）

YouTube創辦人陳士駿，為台灣出生的華裔美國創業家，陳士駿分享他的心路歷程：「創事業初期唯一的懸念是如何衝到第一百萬的客戶，能過才能再想下一步。」並不是一開始就決定要做獨角獸。他和夥伴有這種野戰思維，隨時準備輸，輸了再重來的鬥志；永遠不怕挑戰既有思維、舊式法規、巨型既得利益者。而矽谷如何打造環境來支持，並鼔勵並壯大這些年輕鬥士，朱立倫認為「這種深刻體會和整體設計，才是我們需要認真學習的。而不只是蓋兩棟大樓，掛個創新招牌就開張做起買賣，算起業績了。」

Apple Park是蘋果公司在2017年新啟用的總部，也是已故的蘋果執行長賈伯斯生前最後也最重要的心血成果。核准興建計畫的Gilbert Wong市長告訴朱立倫，他是台灣第一個受邀進來參訪的政治人物。

Apple Park佔地超過70公頃，園內主要的用電皆由可再生能源供給，整個園區從空中鳥瞰就像是一艘太空船，這裡不只是蘋果全球營運的中心，也是無數「果粉」與觀光客會來朝聖的地點。朱立倫一到場，就遇見兩位來自台灣的工程師，表達台灣對新經濟的強烈需求。朱立倫指出：「蘋果前兩百大的供應鏈中，就有四分之一是台灣廠商，居全球之冠。有人說台灣不能沒有蘋果，但其實蘋果也不能沒有台灣。我們在全球競爭中的角色與優勢，在矽谷處處都是證明。」

▲▼朱立倫美國參訪首日行程。（圖／朱辦提供）

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