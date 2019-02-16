國內首位政治人物訪Apple Park　朱立倫：蘋果不能沒台灣

▲前新北市長朱立倫抵達矽谷。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫抵達矽谷第一天造訪就Apple Park，是台灣第一位受邀進入訪問的政治人物，他在臉書貼文表示，蘋果供應鏈有四分之一是台商，居全球之冠，蘋果不能沒有台灣。

朱立倫16日在臉書貼文指出，這是蘋果公司在2017年新啟用的總部，也是已故的蘋果執行長賈伯斯生前最後也最重要的心血成果。核准這項計畫的Gilbert Wong市長告訴他，他是台灣第一個受邀進來參訪的政治人物。

朱立倫指出，Apple Park佔地超過70公頃，園內主要的用電皆由可再生能源供給，整個園區從空中鳥瞰就像是一艘太空船，這裡不只是蘋果全球營運的中心，也是無數「果粉」與觀光客會來朝聖的地點。

他說，蘋果前兩百大的供應鏈中，就有四分之一是台灣廠商，居全球之冠。有人說台灣不能沒有蘋果，但其實蘋果也不能沒有台灣。我們在全球競爭中的角色與優勢，在矽谷處處都是證明。

朱立倫在抵達美國的第一個行程，就是直奔加州最有名、也是他最愛的速食店In-N-Out漢堡；他表示，30多年前到紐約念書，轉了三趟飛機才到，那是他第一次出國，當時下飛機後也是直奔速食店，吃到了人生第一餐的麥當勞，還記得當時候的想法：「原來這就是漢堡啊！」。