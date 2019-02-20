傳日本首富瞄準大巨蛋有望解套　遠雄：不排除任何可能

▲大巨蛋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋延宕多年，如今台北市長柯文哲順利連任後態度丕變，從卡蛋轉成蓋蛋，私下積極運作大巨蛋再合法範圍內復工。20日傳出，柯在農曆年前曾在現任北捷董事長李文宗陪同下，密訪有意承接大巨蛋的本土企業主，當時明確表態6月解決大巨蛋續建爭議；此外也傳出有一個四方出資的台日新團隊，有意願承接大巨蛋。

對此，李文宗受訪表示，選前確實有拜會一些企業，但沒有談到買大巨蛋問題，更沒有見所謂的大巨蛋買主。另外，遠雄發言人楊舜欽受訪則說，大巨蛋契約有明確規範，取得使照前遠雄持股必須超過50％，強調目前沒有特定對象或買家，遠雄也會堅持履約，但也不排除任何可能性。

有周刊報導，台北市長柯文哲曾明確表態，在6月會解決大巨蛋續建爭議。另外，趙藤雄的長子、遠雄董事長趙文嘉在接班後，營運方針要將事業重心拉回營建本業，將在都審通過及完工後，分2階段出大巨蛋脫產權，斷開與北市府的糾纏；至於買家，目前鎖定一家台日合作的公司，其中日方是軟銀集團創辦人孫正義。

至於媒體報導趙文嘉希望公司著重營建、「不要再想大巨蛋了」，楊舜欽說，公司的態度是大巨蛋就依法依約執行，也延宕很久，遠雄巨蛋公司本來就是集團裡面的子公司，必須自負盈虧，幕僚或經營層也好，還是要回歸本業，這本來就是公司該有的態度。