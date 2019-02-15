華航罷工影響層面大　陳亭妃喊話蘇貞昌要有「SOP+預告期」！

記者羅婉庭／台北報導

立法院第9屆第7會期15日開議，回鍋就任行政院長的蘇貞昌，首次回到國會接受朝野立委質詢。民進黨立委陳亭妃關注華航罷工事件，為何事件在春節無預警發生，影響範圍大，要檢討問題，未來要有應對SOP，以及罷工預告期。

陳亭妃表示，華航機師罷工期間交通部長林佳龍堅持要介入協調，雖然勞資雙方有不同意見，但因交通部的堅持，讓所有協調會順利進行，且在第七天順利落幕，她給予行政院、交通部、勞動部肯定；但發生這樣的事情也要檢討，未來必須要有SOP，以及罷工預告期。

針對突發性罷工，陳亭妃提出，當所有罷工告一段落後，各方都有檢討聲音，未來如何在勞資方更有機制的協調不同意見，必須要整合多數意見，才會有方向，強調一定要有罷工預告期及其時程表。

蘇貞昌表示，關於預告期各方說法見仁見智，他國相關法律差異也極大，行政院努力收集各方意見，目前還在整合中。當勞資有爭議時希望雙方都能獲得尊重，但影響社會交通時，要尊重、了解雙方的問題，才能介入提出解決方法。

另外，陳亭妃提出，去年外銷出口成長打破三項紀錄，非常亮眼，包括空前農產外銷往上飛升，但為何農民漁會無感。去年台灣農產品外銷出口達到54.7億美元，創20年新高、水果外銷金額1億3千萬美元也創紀錄、我國農產品出口到大陸22.7億美元也刷新紀錄，成長達到23.2％，今年度的目標則是出口要破60億美元。

蘇貞昌回應，這麼好看的數字，是來自農漁民以及政府的努力，但難免有不同角度的人有意見，政府還是要謙卑地聽各方意見，也感謝各方努力，他也認為農漁民有不滿的地方，政府還需要努力。

對此，農委會主委陳吉仲則表示，如果農產品外銷光靠農民是不夠的，依照院長指示，未來要將農產品從產地、產品鎖定特定市場堆廣出去，將來成績還會再更好。

陳亭妃表示，當漂亮的成績出來後，政府是否能讓基層感受到，並能真正的獲利，在這幾年當中，農魚貨外銷成績有很大的成長，但為何基層為何感受不到更重要，必須要更接地氣。

立法院上午正式開議，藍綠黨團上午均各自舉行黨團大會，確認新會期重要優先法案。行政院日前已送交長達102頁的書面報告給朝野立委，蘇貞昌上午將此報告濃縮成13頁的口頭報告，開頭就先提到「安心生活」，接著談到「經濟第一」、「壯大文化」、「弱勢優先」、「守護民主」，最後以「團結，讓台灣更好」總結。

▲立法院施政報告總質詢，蘇貞昌答詢。（圖／記者屠惠剛攝）