韓流正旺！「柯文哲不可能等2024」　綠營憂蔡英文遭棄保

▲韓國瑜代表國民黨選總統呼聲越來越高。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）



政治中心／綜合報導



媒體最新2020民調顯示，台北市長柯文哲是在高雄市長韓國瑜之外，可能總統參選人民調最高者。有媒體引述民進黨不具名人士說法指出，柯文哲實力不容小覷，且柯影響力將隨時間下降，不可能等到2024才選總統，民進黨要有所因應，並憂心柯文哲將讓蔡英文被綠營選民棄保。

《蘋果》委託世新大學針對可能人選進行民調。民調結果顯示，可能參選人中，韓國瑜是各種對戰組合中的王者。就算是對上北台灣人氣王柯文哲，仍以35.1％壓過柯的28.6％，領先6.5個百分點，更不用說同組對戰的總統蔡英文，僅以22.0％支持率名列第3。就算民進黨換上人氣王、行政院前院長賴清德，賴也只拿下25.4％支持，不敵韓的37.7％，而柯更落得只剩24.3％的支持率。

據民調，蔡英文不論是對上柯文哲、韓國瑜，就算是在藍綠對決上與立法院前院長王金平，全部敗北。

據報導，民進黨內人士分析，柯實力不容小覷，但柯也曾說若總統蔡英文民調超過4成，自己就不會選總統，因此對民進黨來說，還是要準備充分讓民調回升。 另一名綠營人士認為，柯不可能等到2024年再選總統，研判柯會參選2020，「民進黨應有所因應」。且藍營可能因柯參選，更堅定力拱韓。

據報導，不具名中南部民代坦言，若柯不選，僅國、民兩黨角逐總統，國民黨現在氣勢正盛，對民進黨來說會非常辛苦；但若柯參選變成「三腳督」，更是噩夢一場，台北巿長選戰棄保效應重現，藍綠都擔心。