侯友宜、鄭文燦、林右昌齊放20呎巨型主燈　800天燈閃耀夜空！





▲新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌三位市長16日一同參加平溪天燈節，巨型主燈高達20呎。800盞天燈閃耀夜空，原本邀請台北市長柯文哲、宜蘭縣長林姿妙，但兩人都因公無法參與，但林姿妙有派代表出席，唯獨台北市沒派代表。

新北市邀請駐臺使節攜眷屬參加，共計超過150位、來自17國外交官員及家人出席。其中包括瓜地馬拉、諾鲁及馬紹爾群島3位大使，新加坡、俄羅斯、捷克及馬來西亞４位代表，以及來自美國、日本及義大利等各國的副代表及駐華人員，一起來新北平溪國中為2019年祈福。

主燈採6面主體構建20呎巨型主燈，是由北臺灣五個縣市精選出轄內最具特色的代表性景點。找來插畫家歪歪手繪製作，希望傳遞「北部共同生活圈」精神，將新北、臺北、桃園、基隆及宜蘭列為一日生活圈。



其外型以新北「深澳鐵道自行車」及「淡水輕軌」、台北「貓空纜車」與「木柵動物園」、桃園「大溪橋」與「新溪口吊橋」、基隆「廟口」與「潮境公園」及宜蘭「龜山島」與「清水地熱」等10大景點為靈感，打造時下最潮文青風天燈。

另外，瑞芳警分局表示，在前一日便派偵查隊針對會場與周邊可疑地區進行預檢，在活動當日請來新北市警犬隊派遣經驗豐富的防爆犬與蒐證犬，針對會場舞台與天燈存放處密集搜索。