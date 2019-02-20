2020民調韓國瑜橫掃3成中間票　媲美柯P打趴朱立倫

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▲韓國瑜被視為總統蔡英文連任路上最大障礙。（合成圖／記者徐文彬、吳奕靖攝）



政治中心／綜合報導



有媒體2020總統最新民調顯示，若高雄市長韓國瑜代表國民黨投入明年總統大選，不但泛藍基本盤緊緊抓牢，就連中間選民也可拿下3成，絲毫不讓台北巿長柯文哲專美於前。據調查，韓比新北巿前巿長朱立倫更能吸引中間選民，在綠營派出前閣揆賴清德參選情況下，韓以33％勝過柯的27％。

《蘋果》委託世新大學針對可能人選進行民調。民調結果顯示，可能參選人中，韓國瑜是各種對戰組合中的王者。就算是對上北台灣人氣王柯文哲，仍以35.1％壓過柯的28.6％，領先6.5個百分點，更不用說同組對戰的總統蔡英文，僅以22.0％支持率名列第3。就算民進黨換上人氣王、行政院前院長賴清德，賴也只拿下25.4％支持，不敵韓的37.7％，而柯更落得只剩24.3％的支持率。

據調查，若韓國瑜、柯文哲、蔡英文三人對決，韓獲69.1％藍軍力挺，選票穩固，更有7％的泛綠選民挺韓；中間選民部分，韓更拿下28.5％，只比柯的38.7％少了10.2個百分點。

若是對戰組合換成韓國瑜對上柯文哲及賴清德，韓的中間選民支持度來到33％，比韓、柯、蔡對戰組合還高，柯在此組合下中間選民則掉了10個百分點，被賴所吸納。而綠營支持者也產生流動，柯吸納的泛綠選票在韓、柯、賴這個組合中流失近9個百分點，其中5個百分點流向了韓國瑜。