　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸主張換湯不換藥？吳敦義批：蔡英文腦袋沒有改變

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文專訪，總統蔡英文專訪，蔡英文寵物，蔡英文 。（圖／記者湯興漢攝）注意20190207前請勿使用

▲總統蔡英文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導 

國民黨主席吳敦義15日接受廣播節目專訪，吳敦義指出，蔡英文過去擔任陸委會主委曾認同有92共識，當總統時居然不認92共識，也誤解習近平談話內容。吳敦義認為如果蔡英文基本主張換湯不換藥，腦袋沒有改變，她無法找出生路。

關於她未來是否有出訪計畫，吳敦義表示，全美台灣同鄉聯誼會多次邀約，但必須走訪8個城市，「3、4、5月正是黨要推動總統提名」，吳敦義認為自己有重大責任在身，「不像一般的可以出去」成媒體關注焦點。 

至於會否採行徵招方式讓韓國瑜出線？吳敦義形容自己「一張白紙」，心態完全開放，自己不能有堅持的主見「誰提的意見比較好、符合中常會機制 必要時將召開黨代表大會」。話鋒一轉，提到韓國瑜逆轉選情，吳敦義表示韓國瑜的機智、運氣都好，加上選舉時逢「貴人」相助，使聲勢扶搖直上，「那用一開始的民調（韓）也不要選了」。

對於是否參選2020，吳敦義坦言，他會衡量選或不選，保留不選的機會依然存在，他透露兩點考慮，一、要從有意願的黨員中，若出現有能力、品德、操守、政績、團隊廉潔，且具有較好機會代表國民黨競選總統的人參選，他就能寬心；二、他也要考量「到哪裡籌錢」。

吳敦義強調，從政30多年來，自己從未與政府「做生意」，率領的團隊也未涉及犯罪，清清白白努力30幾年來的人，到哪裡籌經費，選總統是多大動員規模，並非選議員或市長。

吳敦義要以何種方式辦理初選「黨內還在衡量」。談到是否以全民調方式產生？吳敦義則引述新北市議會議長蔣根煌在中常會內發言表示，「國民黨黨員不能自己選出國民黨的總統候選人，不是很奇怪嗎」，吳敦義說，全民調形同將總統候選人決定權交給不一定是國民黨員的人，「如果是對手黨的黨員，在民調上當然會挑一個最容易殲滅的對手」。

吳敦義表示，目前已經召集智庫邀集具有選舉經驗的學者研擬，必要時也將召開公聽會，力求制定出公平且無風險的初選辦法。身為黨主席，會否被質疑「球員兼裁判」？吳敦義強調不會由自己挑選候選人，但他反問，「黨的主席都由全體黨員投票，總統候選人比黨主席更重要，為什麼不能（黨員）自己決定？為什麼要給1068個樣本決定？」吳敦義表示要現在要實施甚麼方法「也沒權力馬上決定」。

▲▼吳敦義接受黃光芹訪問。（圖／翻攝自Youtube）

▲吳敦義接受黃光芹訪問。（圖／翻攝自Youtube）

ET快訊
阿嬤養5天…孫女體重狂飆「4.3→5.5kg」！媽回家看傻眼
24歲網紅猝死家中！公司募資辦喪事　網傻：捐給家屬吧

關鍵字：吳敦義,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

華航罷工影響層面大　陳亭妃喊話蘇貞昌要有「SOP+預告期」！

扯！法官陳梅欽濫報加班、約會人妻　監察院提案彈劾

吳王結盟？吳敦義細數過去給朱立倫嫁妝：副院長、副主席

為何「新郎」不是王金平？ 洪秀柱爆：應該是因為馬英九

再出招！總統候選人應為黨主席？吳敦義不排除修黨章

2020總統未開戰「先內鬥」　吳敦義開酸：是哪兩位我不必講

全力駁斥全民調　吳敦義：把繳黨費的黨員置之於何地！

吳敦義準備30年「為台努力」　王金平：我也準備齊全

2020初選吳不排除「全黨員制」　王金平疑惑：不是3、7比嗎？

酒駕癥結「法院不願重判」　綠委要求飆車、逼車故意犯一併重罰

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

酒駕癥結「法院不願重判」　綠委要求飆車、逼車故意犯一併重罰

兩岸主張換湯不換藥？吳敦義批：蔡英文腦袋沒有改變

馬英九、江宜樺聯手挑戰蔡政府新能源政策

「想自殺、還不錯」「放個毛」失言　彰化前後任縣長都變網紅

統籌國家資通安全政策　陳其邁兼任政院資安長

蘇嘉全立院新春團拜再開金嗓　林昶佐、陳其邁也要登台飆唱

林淑芬公布華航打壓工會紀錄　直指何煖軒最該被開除

蘇貞昌回鍋立院備詢　遭批「與民眾脫節不只10幾年」

吳敦義反「全民調」　葉元之：初選制度像「月亮」初一十五不一樣

影／韓流威力《媽祖》張如君也難擋　全球城市小姐總決賽選定高雄

美墨邊界拍到罕見「虎貓」　保育組織：邊境圍牆是棲地最大威脅

《花甲》二嫂是紅包場天后！　前夫威脅「演戲就離婚」

影／酒駕狂女前輪撞歪曲車頭損仍硬開　「魯1小時」才肯受檢

「徒手殺掉美洲獅」肉搏過程公開！遇襲男：右腳踩脖窒息牠

酒駕癥結「法院不願重判」　綠委要求飆車、逼車故意犯一併重罰

商業周刊／巨人企業陷內鬥？沒有張忠謀的台積電　連環出包內幕

護心＋減肥！吃馬鈴薯就該知道「6件事」...你吃對了嗎？

平溪天燈節16日登場！交通管制、天燈施放報名懶人包

兩岸主張換湯不換藥？吳敦義批：蔡英文腦袋沒有改變

富士康鄭州廠砍交通車、洗衣福利　iPhone撐不起「蘋果城」

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

政治熱門新聞

立委缺席薪水沒收　黃國昌喊帥

憲兵把女友打成豬頭　又酒後大鬧..

行銷高雄奇招！韓國瑜推算命觀光

高雄有面子　任達華免費代言醫療..

2020吳王結盟進逼朱立倫？

即／邱顯智當選時代力量黨主席

華航7天罷工落幕！蔡英文：廉價..

影／為何「新郎不是王金平」？ ..

李明賢嗆謝欣霓：最後淪為被認證..

管碧玲自爆　曾建議這個時機聘管

時力爆內訌　黃國昌被刪好友

快訊／高俊明牧師辭世　享壽90..

Google洩密！嚴德發：修法..

更多熱門

相關新聞

吳敦義反全民調　葉元之：態度丕變！

國民黨主席吳敦義堅持總統初選要有黨員投票，還說黨員沒參加初選過程，而讓1068人不是黨員的人決定黨的前途，對黨員不公平。對此，新北市議員葉元之15日在臉書上表示，去年九合一大選，黨中央力挺全民調，現在卻態度丕變，真是「初選制度像月亮，初一十五不一樣」。

目前沒計劃但「不排除訪美」？蘇貞昌：當然

小英不敢台獨？扁：她連習都敢嗆

吳敦義身負重任　不跟進朱訪美　

「酸我打我都可以」　韓國瑜：請維持九二共識

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

陳意涵產後5天曝公車站自拍

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面