兩岸主張換湯不換藥？吳敦義批：蔡英文腦袋沒有改變

▲總統蔡英文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導



國民黨主席吳敦義15日接受廣播節目專訪，吳敦義指出，蔡英文過去擔任陸委會主委曾認同有92共識，當總統時居然不認92共識，也誤解習近平談話內容。吳敦義認為如果蔡英文基本主張換湯不換藥，腦袋沒有改變，她無法找出生路。

關於她未來是否有出訪計畫，吳敦義表示，全美台灣同鄉聯誼會多次邀約，但必須走訪8個城市，「3、4、5月正是黨要推動總統提名」，吳敦義認為自己有重大責任在身，「不像一般的可以出去」成媒體關注焦點。



至於會否採行徵招方式讓韓國瑜出線？吳敦義形容自己「一張白紙」，心態完全開放，自己不能有堅持的主見「誰提的意見比較好、符合中常會機制 必要時將召開黨代表大會」。話鋒一轉，提到韓國瑜逆轉選情，吳敦義表示韓國瑜的機智、運氣都好，加上選舉時逢「貴人」相助，使聲勢扶搖直上，「那用一開始的民調（韓）也不要選了」。

對於是否參選2020，吳敦義坦言，他會衡量選或不選，保留不選的機會依然存在，他透露兩點考慮，一、要從有意願的黨員中，若出現有能力、品德、操守、政績、團隊廉潔，且具有較好機會代表國民黨競選總統的人參選，他就能寬心；二、他也要考量「到哪裡籌錢」。

吳敦義強調，從政30多年來，自己從未與政府「做生意」，率領的團隊也未涉及犯罪，清清白白努力30幾年來的人，到哪裡籌經費，選總統是多大動員規模，並非選議員或市長。

吳敦義要以何種方式辦理初選「黨內還在衡量」。談到是否以全民調方式產生？吳敦義則引述新北市議會議長蔣根煌在中常會內發言表示，「國民黨黨員不能自己選出國民黨的總統候選人，不是很奇怪嗎」，吳敦義說，全民調形同將總統候選人決定權交給不一定是國民黨員的人，「如果是對手黨的黨員，在民調上當然會挑一個最容易殲滅的對手」。

吳敦義表示，目前已經召集智庫邀集具有選舉經驗的學者研擬，必要時也將召開公聽會，力求制定出公平且無風險的初選辦法。身為黨主席，會否被質疑「球員兼裁判」？吳敦義強調不會由自己挑選候選人，但他反問，「黨的主席都由全體黨員投票，總統候選人比黨主席更重要，為什麼不能（黨員）自己決定？為什麼要給1068個樣本決定？」吳敦義表示要現在要實施甚麼方法「也沒權力馬上決定」。

▲吳敦義接受黃光芹訪問。（圖／翻攝自Youtube）