侯友宜出席民進黨團幹部交接　卓榮泰：溫度這麼高不會有「韓流」

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市議會民進黨團19日上午進行幹部交接，新北市長侯友宜、民進黨主席卓榮泰等人皆出席參與。卓榮泰表示，今天是好日子，「天氣這麼好、溫度這麼高，不會有韓流」；侯友宜則回應，不要管天氣溫度如何，要僅僅握住人民的心。

新北市是唯一一個尚未通過總預算案的縣市，侯友宜對此表示，會善盡市長角色，極盡溝通能事，府會合作創造市民有感的政績。卸任的民進黨團總召李坤城希望侯友宜團隊對好的政策必須傾聽所有議員的意見，未來「以鋪橋代替築牆」，橋鋪好了，積極地跟議會溝通，以侯友宜圓融、柔軟的身段，預算一定會通過。

新北市政府今年總預算案限制議員建議款只能用在「資本門」，不能補助社團活動經費，引起爭議，朝野議員感受來自基層的壓力，希望市府調整；市府緊守預算去年已經編列，無法變動的立場，預算審查可謂陷入僵局。

卓榮泰指出，黨團要求市府團隊來協助讓新北市各項建設也能再上一層，也讓新北與台北的合作能夠日趨進，雙北的合作是台灣國家整體國力展現的一部分，黨團必須全力監督市政、謀取市民最大福利，以及堅持民主為守護台灣立下第一戰功。

侯友宜表示，感謝民進黨團前總召李坤城議員，讓前市長朱立倫任內最後那一段工作期間非常順利，新任總召何博文議員是他老朋友、同鄉，雖然他在議會裡面嚴格監督，過程中大家備感壓力，但都欣然接受，市政監督是大家共同攜手合作。除何博文接任總召外，其它新任黨團幹部分別為副總召集人賴秋媚、幹事長鍾宏仁、書記長周雅玲。

另外，三重區立委補選也即將登場，侯友宜表示，國民黨候選人鄭世維是個好人才，在過年的時候，宗教祈福發送紅包他都有出席。他也跟選民推薦，鄭世維在三重深耕已久，多給他一點鼓勵、支持，希望他能夠有機會高票當選，為我們三重的市民來服務。