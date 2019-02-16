　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯、鄭、林放天燈沒揪柯文哲？ 侯友宜笑：下禮拜會見面啦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌三位市長16日參加平溪天燈節，一同施放高達20呎的巨型主燈。對於唯獨柯文哲沒有來會不會很失望，侯友宜回應，柯文哲有跟他打個電話、給予祝福，但他們下禮拜還會見面。

侯友宜在天燈主燈上寫下「日日好日」，鄭文燦寫「美好台灣、幸福桃園」，林右昌則是簡單明瞭的「平安幸福」；天燈齊飛的瞬間非常壯觀，只可惜下著毛毛雨，無法清楚看見天燈飛到更高處。

侯友宜會後受訪表示，現在的主燈是以大台北生活圈，大家共同創造一個大台北美好的生活，所以今年特別邀請林右昌、鄭文燦，但柯文哲因為有事沒辦法來，以及宜蘭縣林姿妙縣長派了秘書長為代表。

他表示，希望以一個大台北生活圈把自己的特色做出來以外，更重要的我們要並肩作戰，讓大台北一個小時的生活圈，因為大家的不分彼此，不分任何黨派、全力以赴，讓每一個在這裡生活的人都能夠過一個幸福平安的好日子，所以他特別寫了一個「日日好日」，每天都是好日，大家共同打拚，讓我們台灣、讓我們大台北能過更好的日子，have a good day！

林右昌則表示，他今天很高興，因就像剛剛侯友宜講的北北基桃宜，就是一個大台北的首都的生活圈，那不只自己的城市要好，能夠幫助協助其他的城市一起發展、大家共好，這是他們共同的一個心願。

林右昌說，未來北北基桃宜這五個城市其實未來要更多的一個合作，讓五個城市能夠向上提升，也可以帶動整個台灣整個國力的向上提升，所以今天很高興來參加平溪天燈節，剛剛看到主燈跑得速度很快、很高，這也代表了來年「國運昌隆」，我們每一個城市都會旺旺旺！

鄭文燦表示，謝謝侯友宜的熱情邀請，三個市長追求的都是城市共好，首都生活圈應該要更多的整合，交通、防災各方面的整合，今天其實每個城市都有願望，其實台灣的願望就是大家一起努力合作，讓台灣更好。

三位市長一起放高達20呎的巨型主燈，與民眾的800盞天燈一同閃耀夜空，原本邀請台北市長柯文哲、宜蘭縣長林姿妙，但兩人都因公無法參與，但林姿妙有派代表出席，唯獨台北市沒派代表。侯友宜對此表示，柯文哲相信與3位市長都有共同的想法，大台北本來都是要攜手合作。

▲▼新北市長侯友宜出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼新北市長侯友宜出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜穿雨衣。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
研所考差！交往6年女友讀台大劈腿+無縫　他苦讀1年復仇
快訊／《帝國毀滅》布魯諾甘斯結腸癌病逝！　享壽77歲
2019台北燈節開幕點燈！人潮擠爆西門搶拍豬寶、米奇

關鍵字：柯文哲,林右昌,鄭文燦,柯文哲,林姿妙,平溪天燈節

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜、鄭文燦、林右昌齊放20呎巨型主燈　800天燈閃耀夜空！

政治味up！朱立倫訪美首日與加州政商界領袖、Cupertino前市長餐敘

國內首位政治人物訪Apple Park　朱立倫：蘋果不能沒台灣

兩岸主張換湯不換藥？吳敦義批：蔡英文腦袋沒有改變

華航罷工影響層面大　陳亭妃喊話蘇貞昌要有「SOP+預告期」！

影／扯！法官陳梅欽濫報加班、約會人妻　監察院提案彈劾

吳王結盟？吳敦義細數過去給朱立倫嫁妝：副院長、副主席

為何「新郎」不是王金平？ 洪秀柱爆：應該是因為馬英九

再出招！總統候選人應為黨主席？吳敦義不排除修黨章

台北燈節上海燈區點燈　李文輝：全台灣的燈都想看

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

黑人18年愛范瑋琪不變！　「第一次浪漫」讓她激動泛淚

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

小S解鎖逗小孩新招　見混血寶寶 :妳兒子放我這

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」　 吳宗憲搖頭：真討厭！

口罩哥飲料店猛撈糖果和吸管　制止竟嗆「做生意這麼計較」

台北燈節上海燈區點燈　李文輝：全台灣的燈都想看

柯團隊開始招兵買馬？　楊麗環陪同柯文哲桃園參香引關注

柯文哲宣布超過20萬人塞爆西門町　米奇、百變豬寶陪你逛燈節

侯、鄭、林放天燈沒揪柯文哲？ 侯友宜笑：下禮拜會見面啦

快訊／燒肉餐廳飄散瓦斯味　店家自撲幸未釀災

侯友宜、鄭文燦、林右昌齊放20呎巨型主燈　800天燈閃耀夜空！

燈節開幕前柯文哲搶先逛　民眾熱烈歡迎爭合照

影／「花博哪有分藍綠」　柯文哲盧秀燕合體逛花博

快訊／北市社子島迎星碼頭驚現豬隻浮屍　緊急打撈送驗

吳敦義談「廉能」反遭綠營見縫插針　葉元之：他們最怕朱立倫參選

台下太冷靜！　金在中霸氣重唱一次：為何剛這麼小聲？

邵雨薇透膚紅洋裝飄仙味！　泛淚唱《記得》一出場全尖叫

Ashly認了「後悔答應求婚」！　列尼克3大罪狀…網搖頭：真的母湯

ABL／震撼加盟寶島夢想家？　吳永盛：機率6到7成

抄課文惡夢掰了！「寫字機器人」年後狂銷　家長氣到直接砸爛

台北燈節上海燈區點燈　李文輝：全台灣的燈都想看

日本火紅「瘦臉操」7步驟有感　免動刀一週就有小V臉

深夜國道掉落「血滴子」　害慘多車爆胎險奪人命

準到哭！12星座「在愛情中的優點」曝光...射手會帶你去闖

小包包裡有大世界！　機捷A8藝文中心賴乙萱創作展

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可..

義大世界卡關8年　林義守：企業..

台南立委補選　吳子嘉：五五波

韓國瑜：台灣連新加坡尾燈都看不..

謝金河：台灣經濟辛苦調整了20..

韓國瑜重砲開轟　蔣月惠聲援小英

任達華獨愛木瓜牛奶　自曝「可當..

韓國瑜回擊蔡英文、蘇貞昌　面對..

韓國瑜是子女奴　李佳芬爆他「這..

蔡英文逛水準書店　老闆狂塞書

「酸我打我都可以」　韓國瑜：請..

野生學姐「親手榨甘蔗」給你喝　..

韓國瑜：以為任達華年輕我10歲..

王金平：韓赴陸被警告＝否定民意

更多熱門

相關新聞

台北燈節開展　柯P宣布20萬人塞爆西門町

為期9天的2019台北燈節16日正式開幕，展期將自16日開始一路持續到24日。台北市長柯文哲致詞時表示，燈節是台灣的傳統節日，希望結合現代科技讓傳統與現代可以融合，產生一個新的喜悅，可以讓人民去感受；他也期許，希望台北燈節一年比一年更更熱鬧，帶給台北市民更多的幸福跟快樂。

快訊／西門燈會擠爆！捷運站2出口只進不出

三首長歡度元宵　800盞天燈閃耀平溪夜空！

燈節開幕前柯P搶先逛　民眾熱烈歡迎搶合照

花博不分藍綠　柯P盧秀燕逛花博

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

淪全台笑柄　樂團人：高雄人很可憐

陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻

婦科醫：月經來「做10件事＝自殘」

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我妹…鬼秒消失

東區房東反悔求回來…頂呱呱回應了

我養妳啊！她PO「女生月開銷」嚇壞網友

哥要請客卻病逝爽約！3月後發票竟中獎

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

狂男猛打8旬嬤　頭縫6針腳骨斷

蕭敬騰「不知阿嬤過世」被說惡魔

工具人製699元大冰奶！小護士傻眼收

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

感冒多喝水？她曝「抗病神招」好超快

台中女17樓跳下！夫見屍爆哭

更多

最夯影音

更多

小羚羊出生2hr誤把獵豹當媽　輕舔撒嬌下秒變「晚餐」

張智霖準備浪漫約會求回饋　袁詠儀愣住三秒脫口：我會讓你更幸福

劉在錫.李光洙骯髒對決又來了！　「吹球比賽→水戰」結局神展開

騎士玩命飆國道「逆向60公里」　3度突破警圍捕...自撞護欄骨折

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面