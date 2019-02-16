侯、鄭、林放天燈沒揪柯文哲？ 侯友宜笑：下禮拜會見面啦

▲新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌三位市長16日參加平溪天燈節，一同施放高達20呎的巨型主燈。對於唯獨柯文哲沒有來會不會很失望，侯友宜回應，柯文哲有跟他打個電話、給予祝福，但他們下禮拜還會見面。

侯友宜在天燈主燈上寫下「日日好日」，鄭文燦寫「美好台灣、幸福桃園」，林右昌則是簡單明瞭的「平安幸福」；天燈齊飛的瞬間非常壯觀，只可惜下著毛毛雨，無法清楚看見天燈飛到更高處。

侯友宜會後受訪表示，現在的主燈是以大台北生活圈，大家共同創造一個大台北美好的生活，所以今年特別邀請林右昌、鄭文燦，但柯文哲因為有事沒辦法來，以及宜蘭縣林姿妙縣長派了秘書長為代表。

他表示，希望以一個大台北生活圈把自己的特色做出來以外，更重要的我們要並肩作戰，讓大台北一個小時的生活圈，因為大家的不分彼此，不分任何黨派、全力以赴，讓每一個在這裡生活的人都能夠過一個幸福平安的好日子，所以他特別寫了一個「日日好日」，每天都是好日，大家共同打拚，讓我們台灣、讓我們大台北能過更好的日子，have a good day！

林右昌則表示，他今天很高興，因就像剛剛侯友宜講的北北基桃宜，就是一個大台北的首都的生活圈，那不只自己的城市要好，能夠幫助協助其他的城市一起發展、大家共好，這是他們共同的一個心願。

林右昌說，未來北北基桃宜這五個城市其實未來要更多的一個合作，讓五個城市能夠向上提升，也可以帶動整個台灣整個國力的向上提升，所以今天很高興來參加平溪天燈節，剛剛看到主燈跑得速度很快、很高，這也代表了來年「國運昌隆」，我們每一個城市都會旺旺旺！

鄭文燦表示，謝謝侯友宜的熱情邀請，三個市長追求的都是城市共好，首都生活圈應該要更多的整合，交通、防災各方面的整合，今天其實每個城市都有願望，其實台灣的願望就是大家一起努力合作，讓台灣更好。

三位市長一起放高達20呎的巨型主燈，與民眾的800盞天燈一同閃耀夜空，原本邀請台北市長柯文哲、宜蘭縣長林姿妙，但兩人都因公無法參與，但林姿妙有派代表出席，唯獨台北市沒派代表。侯友宜對此表示，柯文哲相信與3位市長都有共同的想法，大台北本來都是要攜手合作。





▲新北市長侯友宜出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出席平溪天燈節。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜穿雨衣。（圖／記者林敬旻攝）