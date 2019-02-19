提議做2020「滾動式」戰力評估　郝龍斌：國民黨要跟著民意走





▲國民黨副主席郝龍斌19日接受《POP搶先爆》專訪。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨2020總統候選人初選制度遲遲無法訂出，國民黨副主席郝龍斌19日接受專訪表示，黨中央應應該做「滾動式民調」評估戰力，國民黨一定要跟著民意走。

郝龍斌說，全民調相對來講是準的，但黨章規定的七三比是既有規章，認為不該在賽前改規則。過去在縣市首長選舉、立委選舉，都有做「民調」戰力評估；他強烈建議，黨中央要做「滾動式民調」，了解候選人戰力、也了解民進黨、無黨的可能人選，做出對比式的民調，名單也不應排除郭台銘、韓國瑜等人。

郝龍斌認為，國民黨先階段應讓初選辦法盡快回歸黨章的七三比，但黨章內也保留如經半數以上參選人同意改為全民調可避免最多爭議。郝龍斌表示不贊成改初選辦法，「辦法本來就在這」。他認為現階段國民黨內部應該以無私的心找出最強的候選人。

郝龍斌說，2018就是因為團結、無私才勝選，如果有必勝的候選人，就不該排除，他也強調，人家說禿子跟著月亮走，但「國民黨要跟著民意走」，不該讓、外界以為黨內有紛爭，一定要早點訂出規則。

他表示，任何一個候選人要提出對自己有利的初選方式無可厚非，但會面臨黨員是否支持、觀感是否好、其他候選人接不接受？他建議，若無特別的意義不該改辦法，「賽前改辦法不是明智之舉」，對黨的觀感也不好，況且七三制也用了20多年。



至於韓國瑜有無可能代表國民黨參選，郝龍斌不清楚韓國瑜是否有參選計畫，但他能不能選除了個人意願，也要看民意以及高雄市民是否接受。郝龍斌也直言，韓國瑜擔任高雄市長尚未滿3個多月，已經做得比柯文哲四年還多，「柯文哲只是個網紅」。

郝龍斌也評估柯文哲會參選，他表示，因為柯文哲現在談的都不是台北市的範圍，他在「拉人」規劃組黨也時有耳聞。對於柯文哲的民調高過於朱立倫，郝龍斌表示，黨內不應被框架，做出滾動式民調後誰強就「三顧茅廬、五顧茅廬」的請他出來。

另外，前立法委員王金平說要選到底，外傳郝龍斌被詢問擔任副手人選，他則否認，沒有這回事，候選人都還沒決定，怎麼可能先選副手，現在大家擔心的是找出最強的總統候選人。

對於兩岸議題，郝龍斌也說，兩岸的和平、穩定是台灣經濟發展最關鍵的因素，所以不要有太多的意識形態，政治零分經濟一百分這塊韓國瑜做得很好，民進黨應該多學習；對於吳敦義上週提出未來可簽署《兩岸和平協議》，他回覆，九二共識、一中各表是目前最好的方式，保持模糊空間、積極發展兩岸關係。