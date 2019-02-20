親口證實3月1日柯扁會！陳水扁：商量出版回憶錄，與總統選舉無關

▲陳水扁在臉書PO出最新的「阿扁踹共」，親口證實柯扁會確有此事。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲本月28日預計參加台北市政府體育局主辦的一日北高自由車活動，傳聞會在抵達高雄隔日（3月1日）與前總統陳水扁會面。對此，陳水扁20日凌晨在臉書PO出一段影片，坦言確實有安排與柯見面，但單純只是想聊聊回憶錄出版的事，與總統選舉無關。

陳水扁在影片一開頭就用台語表示，某週刊獨家報導，說台北市長柯文哲要在228騎腳踏車到高雄，隔天還要與高雄市長韓國瑜及他見面，柯韓兩人會不會面他不知道，「但要跟我阿扁見面，我可以證實，確有此事。」

陳水扁回憶，最後一次與柯文哲見面是在2018年的1月，對方與太太到高雄拜訪他，聊了很多事，那時候才知道總統蔡英文有邀請夫妻倆到總統官邸，相談2018年合作的事，而這次會面則是在本月12日敲定，當時柯的幕僚傳簡訊詢問3月1日能否前往探視，他隔了一天才看到訊息。

▼▲而柯文哲是否會與韓國瑜見面，目前仍未有確定的消息。（圖／記者林敬旻、賴君欣攝）

之所以會答應與柯文哲見面，陳水扁強調，一切都是因為尚未正式出版的回憶錄，書本對他來說很重要，雖然已經在2016年12月20日通過審查，至今卻還是無法出版，自己心裡很急，剛好柯也多次關心過此事，才會決定趁這個機會再好好商量一下，原因相當簡單、單純，與明年的總統大選沒有關係。

據了解，這次的「柯扁會」依舊是不公開的私下行程，這也是柯文哲自5月白綠分手後，首次與陳水扁見面。而值得注意的是，陳水扁今年1月曾大膽預測，直言柯市長絕對會參選2020年的總統，並且以母雞帶小雞的方式，拿下立法委員不分區5席、7席，甚至是以上的席次，雖然他澄清3月會面與選舉無關，但還是引起外界熱烈討論。