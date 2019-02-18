　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

異性友生日！男送500禮券「女秒冷淡」　他怨：我沒要追阿...老司機7點解惑

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼生日蛋糕、聚會、慶生派對、。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲女方生日，他送出500元禮券。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名男網友和有個異性朋友（簡稱A女）認識1年多，平常也都會用Line聊天、分享生活大小事，上個月對方生日，他送出500元禮券，沒想到對方開始迴避，甚至乾脆不回，讓他十分錯愕，懷疑此舉被對方認為是在追求，「如果是這樣被誤會感覺很差，還是正解其實是我禮物送太爛？

男網友和A女平常會用Line聯絡、聊聊近況，一月期間，他送500塊禮券當生日禮物後，對方的態度突然180度大轉變，訊息不是不回就是句點，看著兩人關係演變至此，他不禁想問，「所以這是被當成追求的舉動刻意迴避？但這種事直接跟對方問清楚感覺也很怪。」

他接著說，「我有另外幾個認識比較久的異性好友，前一陣子也都為了她們生日禮物準備了很久；相較之下，我覺得送個禮券反而是上網簡單找一找而已。」

▲▼電腦,網購,臉書,網路。（圖／pixabay）

▲他其實只是把對方當普通異性朋友，禮物也是隨性在網上找的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

男網友感嘆，如果因為送禮物而被誤會，感覺真的很差，同時他也忍不住問，「一般誤會應該是男生整天『早安』、『吃飯了嗎』、『你在幹嘛』，或是出去吃飯請客才比較像吧？

事實上，許多男生在面對心儀的人時，不太會去隱藏心意，就算沒直接告白，也會不斷出招暗示、或試水溫，當然也有一部分是比較內向、悶騷的型(連接觸都不敢)，這不在今天討論範圍內，但通常能從男生們的一些舉動中，看出端倪。

1.經常問候或聊天
每天傳訊息說「早安」、「你在幹嘛」、「睡了嗎」等，出發點並非想聊什麼重要的事，只是單純想聊天，知道你今天的狀況，同時也表達關心與想念。

2.花心思送禮物
一旦到了某個特殊節日或你的生日，他一定會想方設法，送出讓你眼睛為之一亮、親手做的、或是具有暗示性的禮物，來說明你在他心中的地位。

手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲當男生對你有意思時，幾乎每天都想傳訊息問候，隨便聊聊也好。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

3.叫你起床
這招萬年不敗，也超多人愛用，如果對方主動提出來，應該就八九不離十了。

4.單獨邀約
除了單獨邀約外，他們也會先把你安全送回家。

5.假裝彼此很有緣
例如偶遇、用同個牌子的東西、有同樣的嗜好、或感興趣的事物，讓你不自覺會冒出「好有緣阿」、「難不成我們是天生一對」等想法，但其實這都在他的計畫之中。

餐廳,吃飯,用餐,高級餐聽,約會。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲當然，也不會放過單獨約會的機會。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

6.向你身邊朋友打聽關於你的事
戰鬥力更強的人，可能會對你全面的展開攻勢，這時你周圍的朋友也是關鍵，他也許會透過旁人打聽關於你的事，或者攏絡他們。

7.對你和對別人的相處方式不一樣
對他來說，你就是第一順位，現階段也是最特別、最重視的人，也有些男生會想幫你取綽號，凸顯和其他人的不一樣，或是專屬兩人暗號的感覺。

❤情人節爽放閃，還有獎金拿！
【前世情人的合照】投稿去，請點
【和另一半的愛情故事】投稿去，請點
【和另一半的閃照】投稿去，請點

ET快訊
人工昏迷4天「醒來當媽媽」！18歲女大生傻眼：孩子不是我的啦
酒駕害死1歲童影片曝光！黑車莫名左切害兩車相撞
嘉市議員燒炭亡遺書曝光！「以死明志」妻發抖淚喊被設計
快訊／夫妻談離婚！帶兒女一家四口車內燒炭亡

關鍵字：曖昧,追求,異性友,生日禮物,禮券,早安,把妹,PTT,誤會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我爸是鋼鐵人」女孩被笑騙子　暖父第二天現身全校停課...

搭火車心軟讓座！老伯女兒一句話　讓她一秒變臉「位子還我」

影／甜笑妹「半球黑暗照」外流！爸點開賞圖…一秒大驚「是我女兒」

開三指要生了！肚痛女驚覺懷孕崩潰　竟要求醫生「驗處女膜」

100隻鬼王纏身！護理師嚇壞　太子顯靈「敢動我妹踏平醫院」…冤靈秒消失

影／30秒恐怖支解！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲鞭春牛「爆筋分屍」剝成塊

921全家罹難！5歲妹獨活「爸爸抱我出來的」　親友傻住淚噴：他2年前就...

失戀女墜樓四肢扭曲亡！護理師救不回「暈7天」收驚…廟公曝真相

看診得等27個月！網po香港醫院「排程表」　台人驚呆：還沒排到就往生！

大公司有制度，面試談薪資時說「依公司規定」就不會被砍價？

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

看診得等27個月！網po香港醫院「排程表」　台人驚呆：還沒排到就往生！

大公司有制度，面試談薪資時說「依公司規定」就不會被砍價？

大太陽下「最高亮度」滑手機　長髮正妹眼球驚現500小孔險瞎

異性友生日！男送500禮券「女秒冷淡」　他怨：我沒要追阿...老司機7點解惑

台中嬤過世留下包裹「真的需要再打開」　孫快倒了：對不起…一開超催淚

全台第一爛古蹟如廢墟！　「草山御賓館」搶修計畫啟動

狂奔廟求姻緣！濟公一看到他就抖「直接退駕」超怕：別再來　單身狗傻了

帶阿嬤刮刮樂！一看槓龜…孝順兄弟「秒掏6千」：妳中了　店員暖哭神配合

交部協調4物流維持假日配送蔬果　司機爆氣轟「宅配的都不是人？」

額頭腫一包！他跪求「戴髮捲趴趴走心態」　網解惑卻戰翻：沒長相硬要...

「我跟右腳分手了」！樂觀妹騎馬摔傷...截肢前寫信「送它一程」

媽：有小孩不能養狗！2汪每天舔手討摸　「另類理由」笑翻網友

「達文西手術」切腫瘤傷口小出血少　病友激推感謝醫師讓他重獲新生

紅衣男踩神明的場　亂翻香爐還撒香灰惡搞

老公一個愛的抱抱　竟害她雙肩脫位「粉碎性骨折」

狗貓8成主人願買單　一年寵物險保費2600最受捧場

重工業大省轉拚太空經濟　吉林衝刺「小型運載火箭」

消防人員積極救火民眾感謝　贈萬元加菜金消防局婉謝歸還

南韓愛美風潮延燒「幼稚園女童化妝上學」　兒童美容引正反論戰

看診得等27個月！網po香港醫院「排程表」　台人驚呆：還沒排到就往生！

生活熱門新聞

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智..

火山噴發台北變新龐貝？地震學家..

5歲妹921獨活：爸救我的！親..

女大生帶火腿腸罰20萬痛哭！准..

春雷要響了？2號颱風「蝴蝶」恐..

爸凌晨出房門！她一看監視器爆哭

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟..

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我..

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑..

他中教召：不想進去當白痴　過來..

老公載女兒上學2小時才回家　她..

北捷25字新詩戰翻　作者唐捐回..

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

爸製「復刻版燈籠」　網認證：這..

更多熱門

相關新聞

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

「捲髮捲出門」已是流行一陣子的現象，額頭上腫一塊常吸引許多民眾注目。近日又有網友表示自己的日本朋友發現這樣的「街景」，身為台灣人的他卻不知道怎麼解釋，因此上PTT發問這樣的心態到底是什麼，貼文一出也吸引鄉民討論及解惑。

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

研所考差上淡江　交往6年女友劈腿

搭普悠瑪約正妹吃午餐　網看傻眼

看愛殺17嚇到關掉　網推最神台劇

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

林依晨喝喜酒遇《秘密花園》男主角

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

女大生帶火腿腸罰20萬痛哭！准放入境

下雪還用敞篷車迎娶　新娘臭臉了

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面