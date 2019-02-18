異性友生日！男送500禮券「女秒冷淡」　他怨：我沒要追阿...老司機7點解惑

▲女方生日，他送出500元禮券。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名男網友和有個異性朋友（簡稱A女）認識1年多，平常也都會用Line聊天、分享生活大小事，上個月對方生日，他送出500元禮券，沒想到對方開始迴避，甚至乾脆不回，讓他十分錯愕，懷疑此舉被對方認為是在追求，「如果是這樣被誤會感覺很差，還是正解其實是我禮物送太爛？」

男網友和A女平常會用Line聯絡、聊聊近況，一月期間，他送500塊禮券當生日禮物後，對方的態度突然180度大轉變，訊息不是不回就是句點，看著兩人關係演變至此，他不禁想問，「所以這是被當成追求的舉動刻意迴避？但這種事直接跟對方問清楚感覺也很怪。」

他接著說，「我有另外幾個認識比較久的異性好友，前一陣子也都為了她們生日禮物準備了很久；相較之下，我覺得送個禮券反而是上網簡單找一找而已。」

▲他其實只是把對方當普通異性朋友，禮物也是隨性在網上找的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

男網友感嘆，如果因為送禮物而被誤會，感覺真的很差，同時他也忍不住問，「一般誤會應該是男生整天『早安』、『吃飯了嗎』、『你在幹嘛』，或是出去吃飯請客才比較像吧？」

事實上，許多男生在面對心儀的人時，不太會去隱藏心意，就算沒直接告白，也會不斷出招暗示、或試水溫，當然也有一部分是比較內向、悶騷的型(連接觸都不敢)，這不在今天討論範圍內，但通常能從男生們的一些舉動中，看出端倪。

1.經常問候或聊天

每天傳訊息說「早安」、「你在幹嘛」、「睡了嗎」等，出發點並非想聊什麼重要的事，只是單純想聊天，知道你今天的狀況，同時也表達關心與想念。

2.花心思送禮物

一旦到了某個特殊節日或你的生日，他一定會想方設法，送出讓你眼睛為之一亮、親手做的、或是具有暗示性的禮物，來說明你在他心中的地位。

▲當男生對你有意思時，幾乎每天都想傳訊息問候，隨便聊聊也好。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

3.叫你起床

這招萬年不敗，也超多人愛用，如果對方主動提出來，應該就八九不離十了。

4.單獨邀約

除了單獨邀約外，他們也會先把你安全送回家。

5.假裝彼此很有緣

例如偶遇、用同個牌子的東西、有同樣的嗜好、或感興趣的事物，讓你不自覺會冒出「好有緣阿」、「難不成我們是天生一對」等想法，但其實這都在他的計畫之中。

▲當然，也不會放過單獨約會的機會。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

6.向你身邊朋友打聽關於你的事

戰鬥力更強的人，可能會對你全面的展開攻勢，這時你周圍的朋友也是關鍵，他也許會透過旁人打聽關於你的事，或者攏絡他們。

7.對你和對別人的相處方式不一樣

對他來說，你就是第一順位，現階段也是最特別、最重視的人，也有些男生會想幫你取綽號，凸顯和其他人的不一樣，或是專屬兩人暗號的感覺。

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