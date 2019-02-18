額頭腫一包！他跪求「戴髮捲趴趴走心態」　網解惑卻戰翻：沒長相硬要...

▲許多民眾會捲髮捲出門。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「捲髮捲出門」已是流行一陣子的現象，額頭上腫一塊常吸引許多民眾注目。近日又有網友表示自己的日本朋友發現這樣的「街景」，身為台灣人的他卻不知道怎麼解釋，因此上PTT發問這樣的心態到底是什麼，貼文一出也吸引鄉民討論及解惑。

一位網友在PTT女孩版上發問「瀏海捲髮捲在外面走到底什麼意思？」他表示這個現象雖然已經很久了，但是最近又看到幾個，還是忍不住上網問問。「不知道其他縣市狀況怎樣，台北市常常看到女生瀏海捲髮捲然後在路上趴趴走，不管是搭捷運、逛街、看電影、夜市、餐廳吃飯、觀光景點都看過」，讓他相當不解這種行為，「過陣子會不會開始流行戴浴帽上街了？」

原po表示日前接待日本朋友來台灣玩，朋友也發現此現象，詢問為什麼台灣女生喜歡捲髮捲出門，竟讓他啞口無言、無從回答起，跪求「板上有沒有會捲髮捲出門的女生？可以告訴我妳在幹嘛嗎？拜託！」

對此有網友補充，應該是看到韓國女團「EXID」成員Hani上節目時直接在瀏海上捲髮捲，認為是「有個性的展現」，才爭相模仿；有鄉民則說「我是中學老師，有中學學生瀏海捲髮捲來上課」、「吃飯捲一下，等下拍照瀏海很醜怎麼辦」、「當然是有需要捲才捲啊」、「一般都是塌掉補捲吧」、「我都是私人空間才用，路上會拿下來」。

▲ 此現象源自Hani ? （圖／翻攝自PTT）

▲EXID Hani和希澈兩人戴起了髮捲搞笑。（圖／翻攝自Hani IG）

其他網友則是不以為意表示，「像包租婆」、「很像古早時代阿嬤都捲整頭出門，哈哈」、「真心難看，沒長相硬要引人注目的手段」、「要引人注目可以有別的打扮，髮捲到底三小」、「去韓國剛回來完全沒看到，早退流行了」、「至少路上走要拆掉吧」、「寧願捲子在頭上也不願塌的意思，但是捲子在頭上比較醜欸」。

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