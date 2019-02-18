影／醫師袍底下超豐滿！復健科女醫命中「三要素」　鄉民傻笑：肩頸突然痠痠的

網搜小組／綜合報導

一張照片意圖使人復健！PTT表特版近日出現一位「超有料復健醫師」，俏麗短髮加上豐滿的上圍，讓原po大喊命中自己的「三要素」。網友們個個也都「突然肩頸痠痛」，表示看了想要馬上殺去掛號治療。

▲網友們突然都肩頸痠痛了... 。（圖／翻攝自Facebook／美力牛醫師 劉必涵醫師）

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近日PTT表特板上出現幾張正妹醫師照片，被原po稱完全符合「三要素」：短髮、皮膚白以及身材有料，引起大家一番討論。只見這位短髮女子，有的照片中身穿紅色爆乳洋裝，火辣性感有氣質；有的又是運動服裝或是連身泳衣，外型看起來活潑大方。

▼ 劉醫生時常在粉專分享生活點滴 。（圖／翻攝自Facebook／美力牛醫師 劉必涵醫師）

其實這位女子是屏東醫院的復健科醫師劉必涵，當年報到時成為整醫院的焦點；醫師袍下火辣的穿著，讓她的好身材展露無遺，許多病患都指名掛號她的門診。平時劉必涵常在自己的粉專上分享生活點滴及復健、營養等秘訣，也會和底下留言的粉絲互動，病患都認證她看診仔細，非常親切。

廣大鄉民看傻表示，「肩頸突然痠痛了」、「有這麼好的復健師，病人絕對可以再次站起來」、「最後一張意圖使人去復健」、「我右腳受傷惹嗚嗚」、「難怪我約我的房東爺爺要繳房租都說要去復健沒空」、「樓下開放打斷自己雙腳 復健」、「穿這樣看診！？」、「她是醫師喔喔喔喔！學姐好正」。

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