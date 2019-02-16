出國前一刻遇變態勒脖抓胸　霸氣姊狠咬一口抓到人再走

▲被害女子跟朋友約好一起搭公車到機場搭機出國，卻在公車站遇到色狼襲胸。（圖為示意圖／達志影像／美聯社）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名女子在2年前的跨年夜當天，起了大早，獨自在公車站等朋友會合，要一起去機場搭飛機出國，沒想到被經過的鄧姓男子勒住脖子，強行摸胸和下體，被害人不干示弱，一口狠咬鄧男，鄧男落荒而逃，仍被警方根據手上咬痕逮住，台北地院日前依強制猥褻等罪，共判鄧男徒刑1年2月，緩刑4年。

判決指出，被害人是在2017年12月31日凌晨5點多，走在台北市安和路上，準備要去和朋友一起搭公車去機場出國，而剛好路過的鄧男看被害人在清晨落單，竟尾隨跟到公車站牌後，先握著手中檳榔朝被害人揮擊落空，再繞到被害人身後，用左手架住被害人脖子，右手伸進被害人衣褲內強行撫摸。

被害人剛開始試圖彎腰掙脫，2人重心不穩一起倒在地上，鄧男仍不罷手，繼續亂摸，被害人情急之下，狠咬鄧男右手，趁隙打電話求救，但鄧男卻把通話按掉後，把手機丟到一旁，這時剛好遠方有別人走來，鄧男才住手逃跑。

而警方根據報案電話回撥給被害人，趕到現場後，根據路人指認，在附近找到手上有明顯咬痕的鄧男，製作筆錄後移送法辦。

鄧遭起訴後，鄧坦承犯行，並和被害人達成和解，法院打電話確認被害人同意給予鄧緩刑後，依強制猥褻判鄧徒刑1年，另外不讓被害人打電話的強制罪判2月，同時給予緩刑4年的機會。

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