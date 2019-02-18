網友PTT提罷免韓國瑜「輕鬆湊滿20萬人」　潘恆旭：高雄人捨不得

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任將滿2個月，一名網友卻在PTT政黑板發文討論罷免韓的成功性，並認為要動員20多萬高雄人達標應該還算輕鬆。不過，這項提議不僅沒有得到鄉民支持，就連高市觀光局長潘恆旭也跳出來反駁，「高雄人會捨不得罷免他吧。」

▲網友在政黑板PO文討論罷免韓國瑜的可能性。（圖／翻攝自PTT）

原PO以「罷免韓國瑜的成功性」為題在政黑板上發起討論，他認為現階段高雄已經完全變成「綜藝城市」，文化也越來越低俗，高雄人對市長的不滿日漸高漲，由於選後一年可以提出罷免案，成案只需要選舉人數的10％，也就是20多萬人，「只要動員應該可以輕鬆拿到。」

接著，原PO指出，根據以往的罷免經驗投票率都偏低，但高雄很明顯已經分成兩派，對韓國瑜不滿的人也越來越多，估計還是能成功通過25％的門檻。不過，其他網友看到這篇PO文大多不以為意，並留言表示，「朋友，你的感受我也有過，但你要尊重高雄某些人的選擇」、「無聊，他做不好自然就會消散，每天想這些不累嗎？」、「我韓黑、綠粉，但別講瘋話好嗎？一個市長做不到半年就被罷免，能看嗎？」、「辦這個簡直是上天送了金鐘罩」。

▼▲潘恆旭（下圖）認為現在提起罷免韓國瑜，高雄人會捨不得。（圖／ETtoday資料照、記者賴君欣攝）

面對網路上掀起罷免韓國瑜的討論，高市觀光局長潘恆旭認為這根本就是一個假議題，他向《蘋果日報》表示，韓市長就任不到2個月，各種民調滿意度都很高，如果真的提出罷免，高雄人應該會捨不得。

此外，網路上也有另一派聲浪質疑韓國瑜上任至今都沒在做事，他17日晚間在臉書直播中駁斥，高雄燈會9天帶來許多觀光財，卻沒有造成任何汙染，下個月8日5大醫院合力推出醫療觀光，包含美容、健檢等，目前已累積超過1000億元的投資金額，一定保證2019年高雄欣欣向榮。

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