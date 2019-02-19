捷運搭手扶梯被喊偷拍狼　他衝廁所躲8分鐘後喊冤：肚子痛

▲捷運手扶梯因為階段高低差，常成為偷拍狼下手場所。（圖為捷運忠孝復興站資料照，與本案無關／記者張一中攝）

突發中心／台北報導

新北市李姓男子日前在捷運七張站搭手扶梯時，被路人指控涉嫌偷拍站在前面的短裙辣妹，李男依妨害秘密送辦後，向檢察官喊冤辯稱，他只是在搭手扶梯時，右腳往上多跨一階，右手拿著手機靠在大腿上而已，沒有偷拍，因警方當場也沒發現偷拍照，台北地檢署最後以證據不足為由，處分不起訴。

▲李男辯稱自己當時只是這樣站在手扶梯上，沒有在偷拍。（示意圖／記者劉昌松攝）

李男被控2018年6月11日下午，在搭乘七張捷運站往1號出口的向上手扶梯時，趁站在前方的短裙辣妹沒注意，將手機開成錄影功能，伸進辣妹兩腿間，偷拍裙底內褲等隱私，站在李男後方的陳姓女子發現可疑，等手扶梯一到達1樓，陳女立刻超越李男，叫被害人報警。

捷運警察趕到後，得知李男一離開手扶梯就直奔廁所，和被害人一起等了8分鐘之久，等李男出來，就要求查看手機，雖然裡面沒發現任何偷拍照片，但警方仍根據被害人提告，移送法辦。

李男辯稱，他當天本來是要坐到新店站，因為肚子痛，臨時提前在七張站下車，所以一到1樓就直奔廁所，而他在搭手扶梯時，右腳往上多跨了一階，右手拿著手機靠在大腿上，期間頂多把手機拿起來查看LINE，絕無偷拍。

檢察官調閱捷運站監視畫面，只能拍到上行手扶梯乘客的背影，無法確認李男當時動作為何，頂多看到後方的陳女確實有刻意彎腰查看李男動作的樣子，但因為陳女案發後始終沒有到警局或地檢署作證當時目擊情形，而李男手機裡也沒有任何偷拍內容，因此以罪證不足，處分不起訴李男。

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