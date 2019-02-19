機車停超久！鳥群「噴屎乍洩」獨寵報仇…隔壁車全沒事　網笑噴：腸胃炎

▲椅墊上都是大便，小鳥怨念到底多深。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「樹上的鳥是吃到壞掉的果子嗎......？」台北市一名女網友行經大安區金山南路時，剛好發現路邊有輛「迷彩機車」，整個椅墊滿滿的鳥屎，多到旁邊的車身都逃不過「烙賽噴射」，整輛沒有一處是乾淨的，讓她當場笑噴。

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，一輛黑色機車已被屎海掩沒，椅墊上滿是一坨又一坨的已乾掉鳥屎，座位中後方戰況更加激烈，連一點空隙都沒有，而且每一坨在未乾前還盡情往下狂流，畫面超級壯觀。

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▲椅墊後方全遭到毒手。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過，這些鳥類似乎「怨念」很深，拉屎完全走一種盡情奔放的心態，不僅把椅墊拉出一幅絕世好作，連側邊的車身也不放過，屎噴到連機車的LOGO都不見了，下手完全不手軟；但有趣的是，隔壁的機車卻超乾淨，與這輛「豹紋車」相比根本是兩個世界。

原PO笑得在貼文上寫道，這一輛機車位在台北市大安區金山南路上，小鳥竟然大出「新款迷彩車墊」，「不過我比較好奇樹上的鳥怎麼了，是吃到壞掉的果子了嗎？」一字一句透露出不可置信的語氣，眼前這景象誇張到讓她懷疑人生。

▲車身上的LOGO被鳥屎完全掩蓋。（圖／翻攝自爆廢公社）



照片PO上網友後，網友紛紛留言笑說，「最新款豹紋，誰敢嘴」、「有仇必報」、「車主：鳥為什麼上我的車，不上別人的車」、「這台是停這停幾年啦」、「蛋洗不稀奇，屎洗更厲害」、「停到茅房的位子了」、「這是無限空投模式，快去舔裝！」、「我過年去好樂迪唱歌出來也是這樣子，還有一頂安全帽中獎，就過就換新安全帽了」。

網友也惡搞推測小鳥拉屎原因，「可能集體急性腸胃炎」、「集體食物中毒」、「這鬼ㄘㄨㄚˋ賽吧」、「吃到麻辣鍋了」、「前晚集體吃麻辣鍋，又續攤喝酒...早上就這樣啦」、「昨晚那些鳥喝春酒，為了省錢找了些便宜的海鮮，早上就這樣了.......」，整個言論大歪樓。

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▼也有網友停在樹底下一晚而已，就慘遭鳥屎攻擊。（圖／翻攝自爆廢公社）