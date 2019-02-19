褲子一脫毛毛的！他見不速之客「馬桶裡泡湯」嚇飆髒話　網神暗示解套

▲ 屁股怎麼毛毛的... 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

老鼠是許多民眾痛恨的生物之一，從冷氣孔、廚房和馬桶等，只要有洞的地方牠就有機會入侵。一位網友今天就在臉書發文，表示馬桶裡躲了一隻活蹦亂跳的米奇，讓他上廁所也不是、不上也難受，陷入兩難抉擇，急po網求助。

一位網友在臉書「爆廢公社」中發文表示，「靠爸...我怎麼上廁所...」，只見照片中的馬桶裡泡著一隻活生生的灰色老鼠，馬桶裡的水看起來也相當混濁，讓急著上廁所的原po不知該如何處置這位不速之客，只好發文求解。

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影片中原po掀了幾下馬桶蓋，發出聲響想嚇嚇正在「泡冷泉」的老鼠，但牠僅掙扎了幾下，還是沒有辦法逃脫。

▲ 這樣到底怎麼上啦！！（圖／翻攝自爆廢公社）

po文一出，網友們紛紛提供建議，「沖下去，讓牠找另一個通道」、「沖的下去願他找到出入，沖不下去代表跟你有緣，收編他」、「先加水淹死他，再撈出來，不然沖不下去」、「應該沖不下去吧！大的撿垃圾的鐵夾子，夾起來」、「小廚師走錯路了」。還有人神暗示「牠還沒吃早餐你當做善事吧」，要原po豁出去直接上大號解決。

面對一票人坐等後續，原po表示其實自己是敢抓牠，但又怕不小心被咬到感染，自己也沒有夾子等工具可以救出米奇，只好繼續互相對看。

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