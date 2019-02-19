等紅燈虐哭他！前方「2騎士牽小手」扔閃光彈　網笑：再12秒就分手了

▲喂喂喂！考慮一下後面的人的感受啊 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

情侶交往時，不管是熱戀期或過了磨合期，偶爾都要來點小浪漫，能讓感情加溫的肢體接觸也不可少。一名網友在臉書《爆怨公社》貼文，只見他開車出門、在等紅燈時，前面停了2台機車，2個機車騎士卻牽起了小手，但因為開車沒辦法移開視線，讓原PO忍不住哀嚎「一定要虐狗ㄇ」，笑翻網友。

車主貼出照片，只見他在等紅燈時，前方有2位黑衣騎士分別騎著2台機車，2人分別伸出靠近對方的那隻手，輕輕地牽在了一起，讓後方的車主瞬間被一顆閃光彈炸到，文中直抗議「一定要虐狗ㄇ」。

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▲欸？畫面怎麼是白的？（圖／翻攝自爆怨公社）

網友紛紛留言「不好意思傷害了你」、「藍受」、「蠻虐的」、「直接從中間切過去（X」、「你可以幫他們配閃光燈」、「我肯定會按喇叭，過去喊借過，哈」、「這還不穩定啦！穩定的話就只騎一台了……所以要破壞趁現在」。

有人看到照片後，看到紅燈只剩12秒，忍不住笑說，「再12秒就分手了」、「再忍12秒吧」、「還可以牽12秒」、「看你們還能好多久」。還有網友看到其中一名騎士的擋泥板是「非常ㄐㄧ車」，留言直呼「果然非常ㄐㄧ車」、「他擋泥板有跟你說了啊！」

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